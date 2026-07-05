به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با همکاری مجموعه‌های فرهنگی استان، فراخوان مهرواره قصه‌گویی «همیشه قهرمان» را با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و روایت زندگی رهبر شهید منتشر کرد.

این مهرواره هم‌زمان با ایام بدرقه رهبر شهید امت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، با مشارکت مجموعه‌های فرهنگی استان برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، مهرواره «همیشه قهرمان» با رویکرد ایجاد پل‌های میان‌نسلی در فرآیند فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از ابزار تربیتی قصه‌گویی برای انتقال غیرمستقیم ارزش‌های ملی و دینی طراحی شده است. «ایثار و شهادت»، «قهرمانان و فرشتگان میناب» و «کودکان و نوجوانان جماعۀ کربلا» از محورهای موضوعی این رویداد فرهنگی به شمار می‌رود.

بخش ویژه این مهرواره نیز به روایت‌هایی از زندگی و اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی اختصاص دارد و شرکت‌کنندگان می‌توانند در سه قالب «قصه‌گویی کلاسیک» (با بازه زمانی ۵ تا ۱۵ دقیقه)، «پادکست قصه‌گویی» (۵ تا ۱۵ دقیقه) و «قصه‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای» آثار خود را ارسال کنند.

گفتنی است، این رویداد برای تمامی گروه‌های سنی شامل کودکان (۷ تا ۱۲ سال)، نوجوانان (۱۲ تا ۱۸ سال) و بزرگ‌سالان (بالای ۱۸ سال) طراحی شده و علاقه‌مندان تا تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند تا آثار خود را از طریق پیام‌رسان «روبیکا» به شماره ۹۰۵۵۱۳۰۲۸۱ ارسال نمایند.

بر اساس این فراخوان، نتایج نهایی مهرواره در هفته ملی کودک سال ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد و از برگزیدگان با اهدای لوح‌سپاس و جایزه تجلیل به عمل می‌آید.