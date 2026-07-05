رفع محدودیت سوخت برای زائران تشییع «رهبر شهید»

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ظهر یکشنبهددر نشست شورای اداری استان با گرامیداشت یاد و خاطره «رهبر شهید»، شهدای جنگ اخیر و شهدای خراسان جنوبی، اظهار کرد: به دستور استاندار خراسان جنوبی، ستاد برنامه‌ریزی و هماهنگی مراسم تشییع «رهبر شهید» در استان تشکیل شد تا همه ظرفیت‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به زائران و پشتیبانی از این رویداد ملی به کار گرفته شود.

وی افزود: این ستاد با سه هدف تسهیل حضور مردم استان در مراسم تشییع، پشتیبانی از استان خراسان رضوی به عنوان استان معین و همچنین ارائه خدمات به زائرانی که از محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی عبور می‌کنند، فعالیت خود را آغاز کرده است.

فرهادی با بیان اینکه تاکنون هشت نشست تخصصی این ستاد برگزار شده است، گفت: ۱۸ کمیته تخصصی در سطح استان و شهرستان‌ها تشکیل شده و فرمانداران، شهرداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی با تمام توان برای انجام مأموریت‌های محوله پای کار آمده‌اند.

وی با قدردانی از همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران استان افزود: شهرستان‌هایی که در مسیرهای اصلی تردد زائران قرار ندارند نیز به عنوان پشتیبان شهرستان‌های مسیر اصلی تعیین شده‌اند تا خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

اعزام تجهیزات و تأمین اقلام مورد نیاز مواکب

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به استقرار نمایندگان کمیته‌های تخصصی در مشهد مقدس اظهار کرد: نماینده استان از روز گذشته در مشهد مستقر شده و سایر کمیته‌ها نیز برای هماهنگی بیشتر در این شهر مستقر خواهند شد.

فرهادی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، ۱۵ تن آرد و ۲۰ تن مرغ تنظیم بازار برای تأمین نیاز مواکب خراسان جنوبی در مشهد اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اعزام تجهیزات خدماتی و عمرانی به مشهد گفت: در راستای ایفای نقش خراسان جنوبی به عنوان استان معین، ۳۱ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات شامل هفت دستگاه اتوبوس، ۱۴ تانکر حمل آب، هفت خودروی آتش‌نشانی، سه خودروی حمل زباله و ۱۸ کانکس سرویس بهداشتی و حمام به مشهد اعزام شده یا در حال اعزام است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰ هزار نفر از مردم استان در مراسم تشییع حضور یابند، افزود: همچنین انتظار می‌رود حدود ۵۰ هزار نفر از زائران سایر استان‌ها از محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی عبور کنند که برای خدمت‌رسانی به آنان برنامه‌ریزی کامل انجام شده است.

آماده‌باش کامل دستگاه‌های خدماتی و امدادی

فرهادی با اشاره به اجرای پویش‌های مردمی همچون «نذر خودرو» و «نذر منزل» برای خدمت‌رسانی به زائران گفت: کمیته‌های پشتیبانی نیز اقلام مورد نیاز مواکب را تأمین کرده‌اند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده را رفع محدودیت سوخت در ایام برگزاری مراسم عنوان کرد و افزود: با پیگیری استاندار خراسان جنوبی و هماهنگی وزارت کشور، محدودیت‌های سوخت در جایگاه‌های عرضه استان برداشته شده و جایگاه‌های واقع در محورهای اصلی با ذخیره کامل سوخت به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به آمادگی حوزه سلامت و امداد اظهار کرد: یک بیمارستان صحرایی با تجهیزات کامل و ۱۵۰ نیروی اجرایی در مشهد مستقر خواهد شد و در سطح استان نیز ۸۸ پایگاه اورژانس، دو پایگاه اورژانس هوایی و دو دستگاه اتوبوس‌آمبولانس در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی ادامه داد: همچنین ۳۰ پایگاه امداد و نجات در سطح استان فعال شده و ۳۰۰ نیروی امدادگر و داوطلب برای خدمت‌رسانی در مشهد اعزام می‌شوند. علاوه بر این، پنج دستگاه آمبولانس به همراه ۱۵ نیروی نجاتگر نیز برای پشتیبانی از مراسم به تهران اعزام شده‌اند و در تمامی شهرستان‌های استان نیز تیم‌های واکنش سریع آماده عملیات هستند.

فرهادی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه فضاسازی و فعالیت‌های فرهنگی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فضاسازی شهری و روستایی را متناسب با این ایام انجام داده‌اند و تیم‌های خبری و مستندساز نیز برای پوشش مراسم و ثبت این رویداد ملی و مذهبی اعزام می‌شوند تا این حماسه مردمی برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

وی در پایان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست ضمن همراهی با برنامه اعزام کاروان‌های مردمی، نمایندگان کمیته‌های تخصصی را برای هماهنگی بیشتر به مشهد مقدس اعزام کنند و تأکید کرد: حوزه عمرانی استانداری با استقرار کشیک‌های شبانه‌روزی، آمادگی کامل برای هماهنگی و رفع هرگونه مشکل احتمالی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران را دارد.