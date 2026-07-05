راه «آقای شهید ایران» با عزمی راسخ ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی ظهر یکشنبه در آیین بدرقه کاروان زیارتی استان ایلام اعزامی به مراسم وداع با «آقای شهید ایران» با تأکید بر ضرورت پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون شهیدان، گفت: امروز وظیفه همه ما این است که در مسیر «آقای شهید ایران» حرکت کنیم و با وفاداری به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، پاسدار خون پاک شهیدان باشیم.

سردار حسینی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم‌های وداع، اظهار کرد: آنچه این روزها در سراسر ایران اسلامی در جریان است، تجلی قدردانی ملت از مجاهدت‌های مردی الهی، شجاع و خدمتگزار است که سال‌ها با اخلاص، مجاهدت و اندیشه انقلابی، در اعتلای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرد.

وی افزود: اقتدار امروز ایران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و منطقه‌ای، حاصل سال‌ها مجاهدت، ایمان و تفکر انقلابی است و ملت ایران قدردان خدمات شخصیت بزرگی است که برای عزت، استقلال و اقتدار کشور از هیچ تلاشی دریغ نکرد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع)، حضور پرشور مردم و هیئت‌های خارجی در مراسم وداع را نشانه جایگاه والای «آقای شهید ایران» دانست و تصریح کرد: حضور میلیون‌ها ایرانی و بیش از یکصد هیئت خارجی، بیانگر محبوبیت، نفوذ معنوی و جایگاه برجسته این شخصیت در ایران، منطقه و جهان است.

سردار حسینی ادامه داد: پیام نخست این حضور باشکوه، قدردانی از مجاهدی است که در مسیر عزت اسلام، تقویت وحدت جهان اسلام، حمایت از ملت فلسطین، گسترش عدالت و اعتلای جایگاه جمهوری اسلامی ایران گام برداشت.

وی خاطرنشان کرد: پیام دیگر این مراسم آن است که ملت ایران با آرمان‌های امام شهید خود تجدید میثاق می‌کند و اعلام می‌دارد که راه عزت، مقاومت و استقلال را با قدرت ادامه خواهد داد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام تأکید کرد: این مراسم تنها یک تشییع و خاکسپاری نیست، بلکه تجدید عهدی برای ادامه راهی است که «آقای شهید ایران» برگزید؛ راهی که به پیروزی نهایی اسلام، شکست استکبار، آزادی قدس شریف و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی منتهی خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر وفاداری ملت ایران به آرمان‌های شهدا، گفت: ملت ایران با حضور در این مراسم اعلام می‌کند که همچنان جان‌فدای اسلام، انقلاب و ولایت است و پرچمی را که شهیدان برافراشتند، با هدایت رهبر فرزانه انقلاب تا سپردن آن به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) برافراشته نگه خواهد داشت.