به گزارش خبرنگار مهر، علی زندیه ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی کامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم برای پوشش ایمنی مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار کرد: تمامی نیروها، تجهیزات و ایستگاه‌های عملیاتی این سازمان با حداکثر توان در آماده‌باش قرار گرفته‌اند تا خدمات امدادی و ایمنی مورد نیاز زائران و شهروندان را ارائه کنند.



وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تا پایان برگزاری مراسم، ۶۰۰ نیروی عملیاتی در کنار تجهیزات تخصصی و ناوگان امدادی سازمان به صورت شبانه‌روزی آماده انجام مأموریت خواهند بود.



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم افزود: در این طرح عملیاتی، ۲۵ ایستگاه آتش‌نشانی در نقاط مختلف شهر به طور کامل فعال هستند و وظیفه پاسخگویی به حوادث احتمالی و تأمین ایمنی مراسم را بر عهده دارند.



وی ادامه داد: همچنین ۱۲۰ دستگاه خودروی عملیاتی، ۱۰ دستگاه موتورسیکلت امدادی و ۱۰ دستگاه خودروی سبک اطفای حریق برای پشتیبانی از عملیات و ارائه خدمات در طول برگزاری مراسم پیش‌بینی و سازماندهی شده‌اند.



زندیه تأکید کرد: حفظ امنیت و ایمنی شهروندان، زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم بزرگ از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان آتش‌نشانی است و همه ظرفیت‌های موجود برای تحقق این هدف به کار گرفته شده است.



وی گفت: نیروهای عملیاتی مستقر در سطح شهر و مسیرهای مرتبط با مراسم، آمادگی دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به هرگونه حادثه احتمالی رسیدگی کرده و خدمات امدادی لازم را ارائه دهند.



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم افزود: از شهروندان و زائران درخواست می‌شود با رعایت توصیه‌های ایمنی، همکاری با نیروهای امدادی و توجه به دستورالعمل‌های اعلام شده، زمینه برگزاری هرچه منظم‌تر، ایمن‌تر و باشکوه‌تر این مراسم را فراهم کنند.



وی خاطرنشان کرد: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم تا پایان آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، با تمامی امکانات انسانی و تجهیزاتی در آماده‌باش کامل باقی خواهد ماند تا خدمات مورد نیاز شرکت‌کنندگان بدون وقفه ارائه شود.