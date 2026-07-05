تار و پودِ وفاداری زیلو جهانی میبد از حسینیه امام خمینی تا مصلای تهران

گزارش خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: آن زیلوهای فیروزه‌ای که بر بالای ایوان مصلی تهران می‌بینید، حالا دیگر تنها یک کف‌پوش ساده نیستند؛ آن‌ها گواهانی خاموش بر سال‌ها همنشینی با مردم و رهبرشان هستند. سال‌ها بود که در حسینیه امام خمینی (ره)، همان‌جایی که میعادگاه عاشقان و نقطه تلاقی بی‌واسطه مردم با رهبر انقلاب بود، تار و پودهای «زیلوی جهانی میبد» زیر پای دلدادگان نقش می‌بست. این فرش‌های ساده اما اصیل، سال‌ها گرمابخش دیدارهایی بودند که در آن، امید و درددل مردم با رهبرشان گره می‌زد.

اما این‌بار، روایت، روایتی دیگر است. وقتی پیکر مطهر «آقای شهید ایران» و خانواده شهید آقا در آستانه وداع قرار گرفت، دوباره این زیلوهای دست‌بافتِ میبدی بودند که وفادار بودند و باز به زیر پای آقایشان افتادند. زیلوهایی که از «شهر جهانی زیلو» راهی مصلی تهران شدند تا زیر پیکر قائد شهید امت را مفروش کنند. این زیلوها، وفادار ماندند؛ گویی می‌خواستند در آخرین گام‌های ماندن، زیر پای همان‌ ایرانی‌ترین مرد ایران باشند و همان قابی را خلق کنند که عاشقان آقای شهید ایران سال‌ها در حسینیه امام خمینی (ره)، برای شنیدن کلامِ حق و دیدار با آقا با آن رنگ آرامش بخش لحظه‌شماری می‌کردند.

زیلوی میبد، در این آیین سوگ، نه فقط یک بافته، که پناهی برای دل‌های داغدار شد؛ هنری که ریشه در خاک دارد و با جان مردم پیوند خورده است.

۳۶ تخته زیلو جایگاه استقرار رهبر شهید انقلاب را مفروش کردند

مدیر روابط عمومی دفتر امام جمعه میبد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با درخواست ستاد برگزاری مراسم «رهبر شهید» ۳۶ تخته زیلو از صحن مصلای آیت‌الله اعرافی(ره) برای مفروش کردن جایگاه استقرار پیکر «قائد امت» به تهران فرستاده شد.

جعفر دهقانی فیروزه‌آبادی، متراژ این محموله هنری را حدود ۴۰۰ متر مربع اعلام کرد و این اقدام را فراتر از یک تدارک ساده دانست و گفت: حضور زیلوهای میبدی در این مراسم، تداوم پیوندی است که پیش از این نیز «حسینیه امام خمینی(ره)» نفروش به هنر دستان توانمند زیلوبافانِ این دیار شده بود و همه ملت با این رنگ خاطره دارند.

اهتمام رهبر شهید انقلاب به تولید ملی و صنایع دستی ایرانی

یکی از شهروندان میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر نیز ضمن ابراز خرسندی از ارسال زیلوی میبد به تهران، گفت: اینکه سال‌ها حسینیه آقا با این زیلوها فرش شده بود نشان از اهتمام ویژه رهبر شهید انقلاب در خصوص حمایت از صنایع‌دستی و زحمت و دست‌رنج مردمان کویر در عرصه تولید ملی و اقتصاد است.

مرضیه امامی اظهار داشت: با وجود آنکه ما همواره در آرزوی زیارت آقا بودیم و این فرصت نصیبمان نشد، اما بسیار مفتخریم که ثمره دست‌رنج و تلاش سالیانه‌ی زیلوبافان میبد، اکنون در مراسم بزرگ رهبر شهید به کار گرفته شده است.

یکی از اهالی رسانه استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر نیز اظهار داشت: سال‌ها بود که آروزی دیدار در دل داشتم و ناباورانه سال ۱۴۰۳ عازم دیدار آقا شدم، صحن حسینیه امام خمینی(ره) را با آن سادگی عارفانه‌اش، تنها ملجأ آرامش می‌دیدم. اولین چیزی که بر دلم نشست، همان زیلوهای فیروزه‌ای بود؛ زیلوهایی که انگار با تاروپودشان، صمیمیت بی‌آلایش رهبر انقلاب را اثبات می‌کردند. به همراه بسیاری از بسیجیان مشتاق دیدار آقا ساعت‌ها روی همان زیلوها نشستیم و به سخنان و رهنمودهای امام شهیدان دل دادیم.

محدثه میرجلیلی گفت: امروز که قاب جایگاه استقرار پیکر رهبر شهید انقلاب و خانواده شهیدان را در مصلای تهران می‌بینم انگار دنیا برایم تیره شده است. باورم نمی‌شود آقای شهید ایران درون آن تابوت‌ است و این بار آن زیلوهایی که زیر قدم‌های ایشان می‌افتادند امروز زیر پیکرشان را فرش کردند.

زیلوی میبد؛ فراتر از یک صنعت، سندِ سلامت و اصالت

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زیلو تنها یک محصول صنایع‌دستی نیست، بلکه یک برند جهانی است که ابعادِ فنی و فرهنگی آن، جایگاهش را در شورای جهانی صنایع‌دستی تثبیت کرده است.

سیدمحمد رستگاری، مهم‌ترین ویژگی زیلو، را ماهیت گیاهی و پنبه‌ای آن دانست و گفت: زیلو جهانی میبد به دلیل استفاده از الیاف کاملاً طبیعی، به عنوان «فرش سلامت» شناخته می‌شود که با پوست و سلامتِ مصرف‌کننده سازگاری کامل دارد.

وی ادامه داد: زیلو به دلیل سبکِ خاص بافت و استفاده از تار و پودِ پنبه‌ای، یک «عایق حرارتی» طبیعی است. این ویژگی باعث شده که در تابستان‌های گرم و زمستان‌های سردِ کویر، همواره دمای مطلوب را حفظ کند؛ نکته‌ای که در پرونده ثبت جهانی میبد به عنوان یک مزیت رقابتی بر آن تأکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد ادامه داد: عنوان «شهر جهانی زیلو» که میبد در سال ۱۳۹۷ به آن دست یافت، نه یک عنوان تشریفاتی، بلکه نتیجه‌ی تداومِ سنت بافت از قرن‌ها پیش است. وجود زیلوهای تاریخی مربوط به قرون ۸ و ۹ هجری در مسجد جامع میبد، بزرگترین سندِ اثباتِ پیوستگیِ این هنر در یزد است که به عنوانِ یک سرمایه فرهنگیِ ارزشمند از آن یاد می‌شود.

این زیلوها چه وفادارانه، حالا شاهد وداع ما با کسی هستند که سال‌ها برای سلامتی او دعا می‌کردیم و امروز، اینجا، بر روی همان زیراندازهای ساده، او را به سمت ابدیت بدرقه می‌کنیم.

زیلوها، این بافته‌های اصیل و جهانی میبدی، امروز راویان خاموش تاریخ شدند آن‌ها که سال‌ها صدای روضه‌ها، مناجات‌ها، تدبیرها و رهنمودهای امام شهید انقلاب به مسئولان و مردم را در حسینیه امام خمینی(ره) در تار و پودِ خود ذخیره کرده‌اند، اکنون با بافتی سرشار از معنویت، برای آخرین وداع در تهران گسترده شده‌اند.