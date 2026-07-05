به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن حسن‌زاده، رئیس ستاد تشییع رهبر شهید در تهران، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشییع، گفت: همه تمهیدات لازم برای حضور خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم در این مراسم پیش‌بینی شده است.

وی از مردم خواست با برنامه‌ریزی مناسب و از ساعات ابتدایی صبح، هم‌زمان با خنک‌تر بودن هوا، در مراسم حضور پیدا کنند و افزود: از شهروندان عزیز درخواست می‌کنیم با حضور به‌موقع و مدیریت زمان، در طول مسیر تشییع مستقر شوند تا مراسم با نظم و شکوه بیشتری برگزار شود.

رئیس ستاد تشییع رهبر شهید در تهران با بیان اینکه خودروی ویژه حمل پیکرهای مطهر در مسیر مراسم مستقر خواهد شد، اظهار کرد: با کمک، حمایت و همراهی مردم عزیز، شاهد برگزاری تشییع و بدرقه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و ماندگار خواهیم بود.

سردار حسن‌زاده در پایان گفت: امام عزیز و شهیدمان که سالیان سال در ام‌القرای جهان اسلام زندگی و رهبری کردند، با بدرقه باشکوه مردم راهی بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع) خواهند شد.