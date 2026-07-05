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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

حسن زاده: تمهیدات حضور خانواده‌ها در مراسم تشییع پیش‌بینی شده است

حسن زاده: تمهیدات حضور خانواده‌ها در مراسم تشییع پیش‌بینی شده است

رئیس ستاد تشییع رهبر شهید با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مراسم تشییع، گفت: تمهیدات لازم برای حضور خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم در این مراسم پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن حسن‌زاده، رئیس ستاد تشییع رهبر شهید در تهران، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشییع، گفت: همه تمهیدات لازم برای حضور خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان و اقشار مختلف مردم در این مراسم پیش‌بینی شده است.

وی از مردم خواست با برنامه‌ریزی مناسب و از ساعات ابتدایی صبح، هم‌زمان با خنک‌تر بودن هوا، در مراسم حضور پیدا کنند و افزود: از شهروندان عزیز درخواست می‌کنیم با حضور به‌موقع و مدیریت زمان، در طول مسیر تشییع مستقر شوند تا مراسم با نظم و شکوه بیشتری برگزار شود.

رئیس ستاد تشییع رهبر شهید در تهران با بیان اینکه خودروی ویژه حمل پیکرهای مطهر در مسیر مراسم مستقر خواهد شد، اظهار کرد: با کمک، حمایت و همراهی مردم عزیز، شاهد برگزاری تشییع و بدرقه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و ماندگار خواهیم بود.

سردار حسن‌زاده در پایان گفت: امام عزیز و شهیدمان که سالیان سال در ام‌القرای جهان اسلام زندگی و رهبری کردند، با بدرقه باشکوه مردم راهی بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع) خواهند شد.

کد مطلب 6880072
محسن صمیمی

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