روایت هلال احمر از نخستین ساعات حمله به بیت رهبر شهید انقلاب

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: هنوز محل دقیق اصابت مشخص نبود. تلفن‌ها یکی پس از دیگری زنگ می‌خوردند و مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر لحظه‌به‌لحظه شلوغ‌تر می‌شد. مدیران یکی‌یکی خود را به ساختمان مرکزی می‌رساندند و تیم‌های امدادی در آماده‌باش کامل قرار گرفته بودند.

مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر، آن ساعات را شبی توصیف می‌کند که «هیچ‌کس دوست نداشت شاهد چنین خبری باشد»، اما همان شب، امدادگران در کنار اندوه، مأموریت خود را آغاز کردند.

شبی که خبر شهادت رسید

خالدی با روایت لحظات نخست حمله به بیت رهبری گفت: زمانی که این اتفاق رخ داد، در ساختمان مرکزی جمعیت هلال احمر حضور داشتیم. در لحظات اولیه محل دقیق اصابت مشخص نبود و به دستور رئیس جمعیت، مرکز عملیات اضطراری در آماده‌باش کامل قرار گرفت و تمامی مدیران در مرکز حاضر شدند.

وی افزود: بر اساس مسئولیتی که به من واگذار شده بود، بلافاصله در مرکز عملیات اضطراری مستقر شدم و با همکاری نیروهای هلال احمر استان تهران، محل اصابت شناسایی شد. پس از آن، تیم‌های امدادی هماهنگ و به منطقه اعزام شدند و مسئولان جمعیت نیز شخصاً در محل حضور پیدا کردند.

سخنگوی جمعیت هلال احمر ادامه داد: با گذشت زمان، خبرهای بیشتری از شدت آسیب‌های واردشده مخابره شد. واقعاً تصور نمی‌کردیم چنین اتفاقی رخ دهد و هیچ‌کدام دوست نداشتیم شاهد این خبر باشیم. فضای مرکز عملیات اضطراری تا نیمه‌های شب، پس از اعلام خبر شهادت، بسیار سنگین، غم‌انگیز و تأثربرانگیز بود.

خالدی با اشاره به اینکه همان ساعات نخست، اقدامات عملیاتی هلال احمر آغاز شد، گفت: بر اساس برنامه عملیات اضطراری که از قبل تدوین شده بود و پس از جنگ ۱۲ روزه نیز تکمیل شده بود، بلافاصله اجرای دستورالعمل‌ها آغاز شد. از همان ابتدا پیش‌بینی می‌کردیم که حملات ادامه پیدا کند و به همین دلیل، درس‌آموخته‌های جنگ ۱۲ روزه را به‌سرعت وارد مرحله اجرا کردیم.

وی افزود: تیم‌های واکنش سریع گسترش یافتند، قرارگاه‌های عملیاتی در سطح تهران تقویت شدند و افزایش نیروهای داوطلب تخصصی نیز در دستور کار قرار گرفت تا آمادگی جمعیت برای هرگونه حادثه احتمالی افزایش یابد.

آخرین دیدار با رهبر شهید؛ حضوری که همه را شگفت‌زده کرد

سخنگوی جمعیت هلال احمر همچنین به آخرین دیدار خود با رهبر شهید اشاره کرد و گفت: پیش از شهادت، نشستی با حضور مسئولان دستگاه‌های امدادی برگزار شد که افتخار حضور در آن را داشتم. با وجود تهدیدهای جدی، بسیاری تصور می‌کردند این دیدار به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شود، اما ایشان رأس ساعت مقرر و بدون هیچ تأخیری در جلسه حاضر شدند.

خالدی خاطرنشان کرد: نظم، آرامش و برنامه‌ریزی دقیق ایشان برای همه حاضران درس‌آموز بود. توصیه‌هایی که درباره نحوه خدمت‌رسانی، مدیریت بحران و مسئولیت‌پذیری مطرح کردند، روحیه و انگیزه مضاعفی به مدیران و امدادگران داد؛ توصیه‌هایی که به گفته او، امروز بیش از هر زمان دیگری راهنمای خدمت‌رسانان هلال احمر است.