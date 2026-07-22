توکلی: فرهنگ ایثار و شهادت، رمز اقتدار و ماندگاری انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام طاها توکلی پیش از ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای کارمند شهرستان بیجار که در مجتمع نور برگزار شد، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در مکتب اهلبیت (ع) پرورش یافتهایم و از برکت خون شهدا، از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شاهد بیداری و حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف هستیم.
وی افزود: همانگونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی بر بعثت و بیداری ملت تأکید داشتند، امروز نیز آثار این بیداری را در حضور مردم و پایبندی آنان به آرمانهای انقلاب اسلامی بهخوبی مشاهده میکنیم.
نماینده ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات منطقهای و جهانی گفت: ملت ایران روزگاری در برابر استکبار جهانی در موضع ضعف قرار داشت، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، عزت، استقلال و اقتدار را به دست آورد و امروز دشمنان توان مقابله با این قدرت مردمی را ندارند.
توکلی ادامه داد: تا زمانی که روحیه ایثار، شهادتطلبی و مقاومت در میان مردم زنده باشد، رژیم صهیونیستی و آمریکا هرگز نخواهند توانست به اهداف و توطئههای خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست یابند.
وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در طول سالهای گذشته بارها برای ضربه زدن به نظام برنامهریزی کردهاند، افزود: با وجود همه فشارها و دشمنیها، آنان هیچگاه به اهداف خود نرسیدهاند، چرا که انقلاب اسلامی بر پایه ایمان مردم، فرهنگ عاشورا و مکتب شهادت استوار است.
نماینده ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان اظهار کرد: مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت و شهادت امروز نهتنها در ایران اسلامی، بلکه در میان ملتهای آزاده جهان نیز جایگاه ویژهای پیدا کرده و این از برکات انقلاب اسلامی است.
توکلی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در همه اقشار جامعه شهید تقدیم کرده است، گفت: کارمندان، روحانیون، معلمان، دانشجویان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم با نثار جان خود به عالیترین فلسفه آفرینش، یعنی قرب الهی، دست یافتند و نام خود را در تاریخ این سرزمین ماندگار کردند.
وی در پایان تأکید کرد: اگر مدیران، کارمندان و مسئولان امروز به دنبال موفقیت در مسیر خدمت هستند، باید سیره و سبک زندگی شهدا را الگوی خود قرار دهند، چرا که شهدا با اخلاص، مسئولیتپذیری و خدمت صادقانه به جایگاهی رسیدند که امروز چراغ راه جامعه اسلامی هستند.
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