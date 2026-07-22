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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

توکلی: فرهنگ ایثار و شهادت، رمز اقتدار و ماندگاری انقلاب اسلامی است

توکلی: فرهنگ ایثار و شهادت، رمز اقتدار و ماندگاری انقلاب اسلامی است

بیجار- نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: انقلاب اسلامی با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت به اقتدار رسیده و تا زمانی که این روحیه در جامعه زنده باشد، دشمنان هرگز به اهداف خود دست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام طاها توکلی پیش از ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای کارمند شهرستان بیجار که در مجتمع نور برگزار شد، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در مکتب اهل‌بیت (ع) پرورش یافته‌ایم و از برکت خون شهدا، از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، شاهد بیداری و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های مختلف هستیم.

وی افزود: همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی بر بعثت و بیداری ملت تأکید داشتند، امروز نیز آثار این بیداری را در حضور مردم و پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی به‌خوبی مشاهده می‌کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و جهانی گفت: ملت ایران روزگاری در برابر استکبار جهانی در موضع ضعف قرار داشت، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، عزت، استقلال و اقتدار را به دست آورد و امروز دشمنان توان مقابله با این قدرت مردمی را ندارند.

توکلی ادامه داد: تا زمانی که روحیه ایثار، شهادت‌طلبی و مقاومت در میان مردم زنده باشد، رژیم صهیونیستی و آمریکا هرگز نخواهند توانست به اهداف و توطئه‌های خود علیه جمهوری اسلامی ایران دست یابند.

وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته بارها برای ضربه زدن به نظام برنامه‌ریزی کرده‌اند، افزود: با وجود همه فشارها و دشمنی‌ها، آنان هیچ‌گاه به اهداف خود نرسیده‌اند، چرا که انقلاب اسلامی بر پایه ایمان مردم، فرهنگ عاشورا و مکتب شهادت استوار است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه بیت‌المقدس کردستان اظهار کرد: مفاهیمی همچون ایثار، مقاومت و شهادت امروز نه‌تنها در ایران اسلامی، بلکه در میان ملت‌های آزاده جهان نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و این از برکات انقلاب اسلامی است.

توکلی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی در همه اقشار جامعه شهید تقدیم کرده است، گفت: کارمندان، روحانیون، معلمان، دانشجویان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم با نثار جان خود به عالی‌ترین فلسفه آفرینش، یعنی قرب الهی، دست یافتند و نام خود را در تاریخ این سرزمین ماندگار کردند.

وی در پایان تأکید کرد: اگر مدیران، کارمندان و مسئولان امروز به دنبال موفقیت در مسیر خدمت هستند، باید سیره و سبک زندگی شهدا را الگوی خود قرار دهند، چرا که شهدا با اخلاص، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه به جایگاهی رسیدند که امروز چراغ راه جامعه اسلامی هستند.

کد مطلب 6895675

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