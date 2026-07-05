استاندار گیلان: حضور در تشییع قائد شهید میثاقی دوباره با ولایت است

هادی حقشناس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام از مردم مؤمن و انقلابی این استان خواست تا با حضوری پرشکوه در آیین تشییع و بدرقه قائد شهید امت، بار دیگر همبستگی خود را با رهبری و آرمانهای انقلاب به نمایش بگذارند و با اشاره به جایگاه تاریخی این رویداد عظیم، اظهار کرد: آنچه در ماههای اخیر در جبهه مقاومت و صحنههای مردمی رقم خورد، نشاندهنده عزم راسخ ملت ایران در مسیر ولایت و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای دشمنان است امروز، وداع با قائد شهید امت، حلقهای تکمیلکننده در زنجیره این حماسههای بزرگ است.
وی با تأکید بر اینکه حضور مردم در این مراسم صرفاً یک آیین سوگواری نیست، افزود: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، فرصتی برای تجدید میثاق با ولایت فقیه، اعلام انزجار از توطئههای استکبار و نشان دادن چهره واقعی ملت ایران به جهانیان است.
استاندار گیلان ادامه داد: این حضور، پیام روشنی برای دوستان و دشمنان دارد که انقلاب اسلامی با اتکا به مردم، همچنان پرشور و استوار به مسیر خود ادامه میدهد.
حقشناس با اشاره به ظرفیتهای بالای استان گیلان در خلق حماسههای مردمی، تصریح کرد: مردم غیور گیلان همواره در صحنههای حساس انقلاب پیشگام بودهاند و بدون تردید، این بار نیز با حضوری دشمن شکن، حماسهای ماندگار در تاریخ این مرز و بوم رقم خواهند زد.
استاندار گیلان در پایان با قدردانی از هماهنگی دستگاههای اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای فرهنگی استان برای تسهیل حضور مردم در این مراسم، اضافه کرد: تمامی امکانات استان برای بدرقه شایسته قائد شهید امت مهیا شده است و از همه شهروندان دعوت میشود با حضور حداکثری خود، برگ زرین دیگری بر افتخارات انقلاب اسلامی بیفزایند.
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