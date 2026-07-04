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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

برپایی ۴ موکب محوری برای پذیرایی از زائران بدرقه امام شهید در گیلان

برپایی ۴ موکب محوری برای پذیرایی از زائران بدرقه امام شهید در گیلان

رشت- مدیرکل کمیته امداد گیلان از برپایی ۴ موکب محوری با مشارکت ۳۰ مرکز نیکوکاری در ۴ نقطه غرب، شرق، جنوب و مرکز استان، به منظور خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان مراسم بدرقه پیکر مطهر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالی‌پور ظهر شنبه در گفتگو با رسانه ها با تأکید بر اهمیت برگزاری باشکوه آیین بدرقه، اظهار کرد: مددجویان، خیرین، نیکوکاران و همه همکاران، همگام با سایر اقشار استان، با حضور منسجم و پرشور در این مراسم، وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب، دفاع از حریم ولایت فقیه و مقاومت در برابر ظالمان به نمایش خواهند گذاشت.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به جزئیات برپایی مواکب، تصریح کرد: این مواکب در نقاط غرب (آستارا)، شرق (رودسر)، جنوب (رودبار) و مرکز (رشت) استان مستقر شده و خدمات لازم را به مددجویان و همکاران شرکت‌کننده ارائه می‌دهند.

جلالی‌پور همچنین از ارسال نذورات مردمی استان به مواکب کمیته امداد در تهران خبر داد و گفت: این نذورات شامل برنج، چای، آب معدنی، کلوچه، آب‌میوه و شربت به ارزش حدود ۴۰۰ میلیون تومان است.

وی در پایان با اشاره به فراهم‌سازی بستر حضور گسترده همکاران و خانواده‌های تحت حمایت در این مراسم، خاطرنشان کرد: مواکب ویژه‌ای برای اسکان و پذیرایی این عزیزان در استان‌های تهران، مشهد و قم، به همت ستاد بزرگداشت عروج خونین امام و رهبر شهید در استان و همچنین کمیته امداد و مراکز نیکوکاری این استان‌ها برپا شده است.

کد مطلب 6879049

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