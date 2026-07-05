به گزارش خبرگزاری مهر، از آغاز ثبتنام اربعین حسینی در سامانه سماح از ساعت ۹ صبح روز ۹ تیرماه تا پیش از ظهر امروز، ۱۷۹ هزار نفر برای حضور در راهپیمایی اربعین نامنویسی کردهاند که تاکنون ۱۳۳ هزار نفر با پرداخت هزینههای بیمه و خدمات امدادی و درمانی، ثبتنام خود را قطعی کردهاند.
بررسی آمار ثبتنام زائران اربعین حسینی در سامانه سماح نشان میدهد از زمان آغاز نامنویسی، ۱۷۹ هزار نفر درخواست خود را ثبت کردهاند و از این تعداد، ۱۳۳ هزار نفر با پرداخت هزینههای بیمه و خدمات امدادی و درمانی، فرآیند ثبتنام را به پایان رساندهاند.
بر همین اساس، متقاضیانی که تاکنون هزینههای مربوط به بیمه و خدمات را پرداخت نکردهاند، لازم است هرچه سریعتر نسبت به تکمیل و نهایی کردن ثبتنام خود اقدام کنند.هزینه های در نظر گرفته شده در سامانه سماح ۲۰۰ هزار تومان می باشد .
در این مدت نام نویسی تاکنون، استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین تعداد ثبتنامکنندگان را به خود اختصاص دادهاند. همچنین تاکنون بیش از ۷۷ هزار گروه ثبتنامی در سامانه تشکیل شده است.
از مجموع ثبتنامهای قطعی، حدود ۷۹ هزار نفر را آقایان و ۵۴ هزار نفر را بانوان تشکیل میدهند.
در میان مبادی خروجی نیز مرز مهران بیشترین استقبال را داشته و پس از آن به ترتیب شلمچه، خسروی، چذابه و مسیر هوایی در اولویت انتخاب زائران قرار دارند.
از نظر ترکیب سنی، گروه ۳۶ تا ۵۹ سال با حدود ۵۰ درصد بیشترین سهم ثبتنامکنندگان را به خود اختصاص دادهاند. همچنین حدود ۱۹ درصد از ثبتنامها مربوط به افراد بالای ۶۰ سال و ۱۹ درصد نیز مربوط به گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال است و سایر ثبتنامکنندگان را افراد پایین تر از ۱۸ سال تشکیل می دهند.
سازمان حج و زیارت از همه مشتاقان زیارت اربعین حسینی درخواست میکند برای بهرهمندی از پوشش بیمهای، خدمات امدادی، درمانی و برنامهریزی مناسب سفر، هرچه زودتر با مراجعه به سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir نسبت به ثبتنام و نهایی کردن اطلاعات خود اقدام کنند
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