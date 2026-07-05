آغاز مراسم تشییع آقای شهید از ساعت ۶/استاندار از آمادگی کامل خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در گفتگویی تلویزیونی از برگزاری یکی از بزرگترین مراسم تشییع در تاریخ کشور خبر داد و گفت: پایتخت برای پذیرایی از جمعیت عظیم مردمی که برای وداع با رهبر شهید انقلاب وارد تهران شدهاند، آماده سازی کامل شده است.

استاندار تهران، که ریاست ستاد برگزاری این مراسم در این استان را بر عهده دارد، در اظهاراتی که جزئیات تمهیدات گسترده حمل و نقلی و امنیتی را در بر می گرفت، بر لزوم استفاده از وسایل نقلیه عمومی تأکید و شایعات مربوط به بسته شدن ورودی های شهر را تکذیب کرد.

وی اعلام کرد: از ساعات اولیه بامداد امروز، انبوه جمعیت از نقاط مختلف کشور و شهرستانهای اطراف برای اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در محل مصلای امام خمینی (ره) گرد هم آمدند و این اجتماع را یکی از بینظیرترین نمازهای تاریخ ایران توصیف کرد.

به گفته آقای معتمدیان، آیین اصلی تشییع فردا دوشنبه از ساعت ۶ صبح آغاز خواهد شد و مسیر آن از خیابان دماوند در شرق تهران آغاز و تا میدان آزادی در غرب پایتخت امتداد خواهد یافت و در صورت ضرورت، مسیر تا خیابان شهید لشکری نیز تمدید خواهد شد. میدانهای امام حسین (ع)، فردوسی، انقلاب و آزادی به عنوان نقاط اصلی مسیر تعیین شده اند.

استاندار تهران با اشاره به تدابیر ترافیکی و لزوم کاهش استفاده از خودروهای شخصی، از فعالسازی شبانه روزی مترو با ارائه خدمات رایگان و همچنین تدارک حدود چهار هزار دستگاه اتوبوس برای جابه جایی زائران خبر داد.

وی تأکید کرد: این اقدامات برای تسهیل بازگشت روان جمعیت پس از پایان مراسم در نظر گرفته شده است.

در همین حال، آقای معتمدیان تصمیم به تعطیلی چندروزه استان تهران را اقدامی برای مدیریت ترافیک و جلوگیری از تداخل سفرهای شهروندان عنوان کرد و افزود: روز پنجشنبه نیز همزمان با برگزاری آیین تشییع و تدفین در مشهد مقدس، سراسر کشور در سوگ عمومی فرورفته است.

وی با رد شایعات منتشرشده در شبکه های مجازی مبنی بر بسته شدن ورودی های پایتخت، تأکید کرد: محدودیت های ترافیکی صرفاً بر اساس اطلاع رسانی های رسمی پلیس راهور اعمال خواهد شد و از مردم خواست اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

استاندار تهران برگزاری با شکوه این مراسم را ارسال پیام وحدت ملی و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب و مقام معظم رهبری آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای دانست و از همکاری اصناف، اتحادیه ها و موکب های مردمی در میزبانی از زائران قدردانی کرد.

به گفته او، برای ارائه خدمات بهتر، موکب ها در مسیر اصلی مستقر نخواهند شد و خدمات رسانی از طریق مدارس، مساجد و خیابانهای فرعی انجام می شود.

وی در پایان با اشاره به تشکیل ستادهای استانی و فعالیت ۳۲ کمیته تخصصی، بر تأمین امنیت و سلامت شرکت کنندگان به عنوان اولویت اصلی برنامه ریزی ها تأکید کرد و گفت: دولت، نیروهای مسلح و مردم سه ضلع اصلی این میزبانی عظیم را تشکیل می دهند.