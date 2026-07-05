مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در ارومیه حضور داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز یکشنبه با بیان عظمت و جایگاه معنوی امام شهید، افزود: ما امروز شاهد هستیم که چگونه مردم در کشورهای مسلمان ،سراسر ایران و بهویژه در تهران، برای وداع با امام شهیدان همدل و همراه هستند.
وی با اشاره به برنامه روز دوشنبه افزود: قرار است روز دوشنبه، تجمعی مردمی به سوی مصلی ارومیه برگزار شود تا کسانی که محدودیتهای جغرافیایی یا سایر مسائل مانع حضورشان در مراسم اصلی شده، بتوانند مراتب عشق و ارادت خود را به پیشگاه رهبر معظم و امام شهید ابراز کنند.
استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: امام شهید ما نه تنها برای دوران کنونی، بلکه برای تمام تاریخ با رفتار، کردار و گفتارشان، یک معیار و الگوی بیبدیل محسوب میشوند.
وی افزود: همانگونه که امام حسین (ع) در کربلا مرزهای میان حق و باطل را مشخص کردند، آثار اقدامات و گفتار امام شهید در مقابل دشمنان و استکبار جهانی نیز در سالهای پیش رو به وضوح مشخص و عیان خواهد شد.
استاندار آذربایجان غربی با اشاره به محدودیتهای موجود که مانع از حضور همزمان تمامی مردم در مراسم تشییع میشود، گفت: با توجه به تمایل گسترده مردم و تلاش نهادهای مختلف، بر اساس تدابیر اندیشیده شده، امشب نیز شاهد حضور عزاداران در تجمعات شبانه در نقاط مختلف استان به صورت فعال خواهیم بود.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به دستاوردهای بزرگ دوران جنگ رمضان و جانفشانیهای رزمندگان، تأکید کرد: حضور مردم در تجمعات شبانه برای حمایت از رزمندگان و بزرگداشت رهبری که جان خود را برای انقلاب و مردم فدا کرد، خود یک دستاورد بزرگ و جای قدردانی دارد.
وی با تاکید بر ویژگیهای جمعیتی استان گفت: آذربایجانغربی سرزمینی است که اقوام و ادیان مختلف در آن با هم زندگی میکنند و تمامی این گروهها، با وجود تنوع فرهنگی، در عشق به امام شهید و انقلاب همپیمان هستند و میخواهند مراتب ارادت خود را به شکلی باشکوه ابراز کنند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی طی اطلاعیه ای اعلام کرده است، نخستین برنامه این مراسم روز دوشنبه ۱۵ تیرماه از ساعت ۱۰ صبح با حرکت از میدان ولایت فقیه به سمت مصلای امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
همچنین عصر پنجشنبه ۱۸ تیرماه مراسم قرائت نماز لیلةالدفن در حسینیه اعظم ثارالله ارومیه برگزار میشود و آیین پایانی نیز روز شنبه ۲۰ تیرماه از ساعت ۱۰:۳۰ در مصلای امام خمینی(ره) این شهر با حضور مردم برگزار خواهد شد.
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