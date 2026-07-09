به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و سی و یکمین اجتماع مردمی «نحن منتقمون» شامگاه پنجشنبه ۱۸ تیرماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع همزمان با هفته بزرگداشت رهبر شهید و در آستانه سالروز شهادت امام سجاد (ع) با محوریت اقامه نماز لیلةالدفن رهبر شهید برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، شرکتکنندگان ساعت ۲۱ از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر حرکت خواهند کرد و در ادامه نماز لیلةالدفن اقامه میشود.
برگزارکنندگان این مراسم از عموم مردم مؤمن و ولایتمدار دعوت کردهاند با حضور در این اجتماع، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی داشته و بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.
همچنین از شرکتکنندگان درخواست شده است برای حضور در این مراسم، مهر و سجاده به همراه داشته باشند.
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