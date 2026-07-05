سرهنگ روح‌الله شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان قم اظهار کرد: از روز جمعه و همزمان با آغاز موج سفر زائران به سمت تهران برای حضور در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، محورهای استان قم با افزایش قابل توجه حجم ترافیک مواجه شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.



وی با بیان اینکه استان قم به عنوان کریدور ارتباطی ۱۷ استان غربی و جنوبی کشور نقش مهمی در انتقال زائران به سمت پایتخت ایفا می‌کند، افزود: هم‌اکنون در محور آزادراه قم - تهران به ویژه در محدوده عوارضی، ترافیک سنگینی جریان دارد و تمامی تیم‌های پلیس راه برای مدیریت تردد و تأمین ایمنی کاربران جاده‌ای در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.



رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به برخی پرسش‌های مطرح شده از سوی شهروندان درباره وضعیت محورهای مواصلاتی گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه انسداد مسیر یا اجرای طرح یک‌طرفه در محورهای استان قم و مسیرهای منتهی به تهران در دستور کار نیست و تمامی مسیرها برای تردد باز هستند.



وی ادامه داد: البته در صورت تغییر شرایط ترافیکی و اقتضائات زمانی و مکانی، پلیس راه متناسب با وضعیت موجود تصمیمات لازم را برای تسهیل عبور و مرور و مدیریت ترافیک اتخاذ خواهد کرد.



فعلاً هیچ محور مواصلاتی مسدود یا یک‌طرفه نمی‌شود



شاکری با اشاره به محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای ناوگان حمل‌ونقل بار اظهار کرد: با توجه به اختلاف سرعت خودروهای سنگین و سواری و به منظور افزایش ایمنی سفر زائران، محدودیت‌هایی برای تردد برخی ناوگان باربری در نظر گرفته شده است.



وی افزود: از یازدهم تیرماه، تردد تانکرهای حامل سوخت در آزادراه قم - تهران ممنوع شده و این خودروها باید از مسیرهای جایگزین شامل آزادراه قم - گرمسار و جاده قدیم قم - تهران استفاده کنند.



رئیس پلیس راه استان قم خاطرنشان کرد: تانکرهای حامل سوختی که از استان مرکزی به سمت تهران حرکت می‌کنند نیز می‌توانند از مسیر سلفچگان - ساوه تردد کنند تا وارد محورهای پرتردد استان قم نشوند.



وی ادامه داد: همچنین تمامی کامیون‌ها، تریلی‌ها، تریلرها، کامیونت‌ها و سایر ناوگان باربری از ساعت ۱۴ روز دوشنبه با ممنوعیت کامل تردد در محورهای استان قم مواجه خواهند بود و این محدودیت تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.



رانندگان مسیرهای جایگزین را انتخاب کنند



شاکری از رانندگان وسایل نقلیه شخصی به ویژه مسافران استان‌های غربی و جنوبی کشور خواست در روزهای پانزدهم و شانزدهم تیرماه حتی‌الامکان از انتخاب مسیرهای عبوری استان قم خودداری کنند.



وی گفت: استفاده از مسیرهای جایگزین موجب کاهش بار ترافیکی محورهای استان قم خواهد شد و از معطلی رانندگان و ایجاد گره‌های ترافیکی جلوگیری می‌کند.



رئیس پلیس راه استان قم همچنین از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را از طریق سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس راهور و سامانه ۱۴۱ راهداری یا پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس راهور بررسی کنند.



وی افزود: اطلاع از شرایط مسیرها می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت زمان سفر و انتخاب بهترین مسیر داشته باشد.



خودروهای دچار نقص فنی را به حاشیه راه منتقل کنید



شاکری با اشاره به پیش‌بینی افزایش دمای هوا در روزهای آینده اظهار کرد: گرمای شدید هوا ممکن است موجب بروز نقص فنی در برخی خودروها از جمله افزایش دمای موتور شود و رانندگان باید پیش از سفر از سلامت وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند.



وی ادامه داد: پلیس راه با همکاری مجموعه‌های امدادی، استقرار گسترده خودروهای امداد در محورهای مواصلاتی استان را پیش‌بینی کرده است تا در صورت بروز مشکل، خدمات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.



رئیس پلیس راه استان قم در پایان از رانندگان خواست در صورت خرابی خودرو، وسیله نقلیه خود را در نخستین فرصت به منتهی‌الیه سمت راست راه منتقل کنند تا ضمن حفظ ایمنی خود، از ایجاد اختلال در تردد زائران و سایر کاربران جاده‌ای جلوگیری شود.