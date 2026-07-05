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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۹

حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه

حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه

گرگان-اقشار مختلف مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، صحنه‌ای از مشارکت و همبستگی را رقم زدند.

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کد مطلب 6880329

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