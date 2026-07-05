https://mehrnews.com/x3cvCT ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۹ کد مطلب 6880329 استانها گلستان استانها گلستان ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۹ حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه گرگان-اقشار مختلف مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، صحنهای از مشارکت و همبستگی را رقم زدند. دریافت 8 MB کد مطلب 6880329 کپی شد مطالب مرتبط ۱۲۷مین تجمع شبانه مردم ارومیه به یاد رهبر شهید انقلاب وقت تمام شد و من تمامی شما را دوست دارم ۱۵۰ شهر و روستا روایتگر بدرقه رهبر شهید شدند مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب در ارومیه حضور داشته باشند برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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