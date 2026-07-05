به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر در گفت‌وگوی تلویزیونی از آماده‌باش کامل ۱۲۰ هزار نیروی آموزش‌دیده این جمعیت برای ارائه خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی در مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

کولیوند با بیان اینکه جمعیت هلال‌احمر از میان ۶ میلیون داوطلب خود، ۱۲۰ هزار نیروی آموزش‌دیده را برای این مأموریت سازماندهی کرده است، گفت: این نیروها با تمام ظرفیت در آماده‌باش قرار دارند تا خدمات لازم را به عزاداران ارائه کنند.

وی افزود: حدود ۶۷ هزار نفر از نیروهای عملیاتی در تهران، ۲۰ هزار نفر در قم و مابقی در مشهد مستقر شده‌اند و در طول برگزاری مراسم به عزاداران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین از آمادگی تیم‌های امدادی و درمانی این جمعیت در عراق خبر داد و اظهار داشت: نیروهای هلال‌احمر در بیمارستان امام علی(ع)، پلی‌کلینیک نبأ در نجف اشرف و سه درمانگاه در کربلای معلی آماده ارائه خدمات به عزاداران و زائران هستند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در عراق تصریح کرد: تعامل لازم با وزارت بهداشت عراق، هلال‌احمر این کشور و حوزه امداد و نجات حشدالشعبی برای ارائه مطلوب خدمات صورت گرفته است.

کولیوند ادامه داد: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان نیز با تجهیزات و امکانات کامل در آماده‌باش قرار دارند و در صورت نیاز به کشور عراق اعزام خواهند شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع، گفت: حضور هر خانواده و هر جوان در این آیین باشکوه، نماد قدرشناسی، انسجام ملی و امید به آینده خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه «امید به آینده از مهم‌ترین آموزه‌های رهبر شهید است»، افزود: آینده روشن است و باید با حفظ وحدت و همدلی، این مسیر را ادامه داد.

کولیوند همچنین اظهار داشت: شکوه این مراسم، پیوند عمیق مردم با ارزش‌هایی همچون ایثار، فداکاری، خدمت و مسئولیت‌پذیری را به نمایش خواهد گذاشت؛ ارزش‌هایی که رهبر شهید عمر خود را در مسیر تحقق آن‌ها صرف کرد.

وی در پایان گفت: حضور حماسی و منظم اقشار مختلف مردم در مراسم وداع برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زده است و بی‌تردید مراسم تشییع نیز جلوه‌ای ماندگار از وحدت و همبستگی ملی خواهد بود.