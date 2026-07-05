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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۰:۱۲

خدمت‌رسانی ۱۲۰ هزار نیروی هلال احمر در مراسم تشییع رهبر شهید

خدمت‌رسانی ۱۲۰ هزار نیروی هلال احمر در مراسم تشییع رهبر شهید

رئیس جمعیت هلال‌احمر، از آماده‌باش کامل ۱۲۰ هزار نیروی آموزش‌دیده این جمعیت برای ارائه خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی در مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر در گفت‌وگوی تلویزیونی از آماده‌باش کامل ۱۲۰ هزار نیروی آموزش‌دیده این جمعیت برای ارائه خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی در مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

کولیوند با بیان اینکه جمعیت هلال‌احمر از میان ۶ میلیون داوطلب خود، ۱۲۰ هزار نیروی آموزش‌دیده را برای این مأموریت سازماندهی کرده است، گفت: این نیروها با تمام ظرفیت در آماده‌باش قرار دارند تا خدمات لازم را به عزاداران ارائه کنند.

وی افزود: حدود ۶۷ هزار نفر از نیروهای عملیاتی در تهران، ۲۰ هزار نفر در قم و مابقی در مشهد مستقر شده‌اند و در طول برگزاری مراسم به عزاداران خدمت‌رسانی خواهند کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین از آمادگی تیم‌های امدادی و درمانی این جمعیت در عراق خبر داد و اظهار داشت: نیروهای هلال‌احمر در بیمارستان امام علی(ع)، پلی‌کلینیک نبأ در نجف اشرف و سه درمانگاه در کربلای معلی آماده ارائه خدمات به عزاداران و زائران هستند.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در عراق تصریح کرد: تعامل لازم با وزارت بهداشت عراق، هلال‌احمر این کشور و حوزه امداد و نجات حشدالشعبی برای ارائه مطلوب خدمات صورت گرفته است.

کولیوند ادامه داد: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان نیز با تجهیزات و امکانات کامل در آماده‌باش قرار دارند و در صورت نیاز به کشور عراق اعزام خواهند شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با دعوت از مردم برای حضور در مراسم تشییع، گفت: حضور هر خانواده و هر جوان در این آیین باشکوه، نماد قدرشناسی، انسجام ملی و امید به آینده خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه «امید به آینده از مهم‌ترین آموزه‌های رهبر شهید است»، افزود: آینده روشن است و باید با حفظ وحدت و همدلی، این مسیر را ادامه داد.

کولیوند همچنین اظهار داشت: شکوه این مراسم، پیوند عمیق مردم با ارزش‌هایی همچون ایثار، فداکاری، خدمت و مسئولیت‌پذیری را به نمایش خواهد گذاشت؛ ارزش‌هایی که رهبر شهید عمر خود را در مسیر تحقق آن‌ها صرف کرد.

وی در پایان گفت: حضور حماسی و منظم اقشار مختلف مردم در مراسم وداع برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زده است و بی‌تردید مراسم تشییع نیز جلوه‌ای ماندگار از وحدت و همبستگی ملی خواهد بود.

کد مطلب 6880338
محدثه رمضانعلی

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