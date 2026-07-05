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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۴۰

تاکستانی‌ها برای بدرقه امام شهید راهی تهران شدند

تاکستانی‌ها برای بدرقه امام شهید راهی تهران شدند

قزوین- مردم تاکستان یکشنبه شب برای حضور در آیین تشییع امام شهید راهی تهران شدند.

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کد مطلب 6880410

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