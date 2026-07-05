https://mehrnews.com/x3cvFy ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۴۰ کد مطلب 6880410 استانها قزوین استانها قزوین ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۴۰ تاکستانیها برای بدرقه امام شهید راهی تهران شدند قزوین- مردم تاکستان یکشنبه شب برای حضور در آیین تشییع امام شهید راهی تهران شدند. دریافت 16 MB کد مطلب 6880410 کپی شد مطالب مرتبط دلدادگان آقای شهید ایران در راه تهران خدمترسانی ۱۲۰ هزار نیروی هلال احمر در مراسم تشییع رهبر شهید اعزام ۲۳ اتوبوس از گلپایگان برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب برچسبها تاکستان تشییع رهبر شهید انقلاب قزوین
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