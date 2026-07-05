نجات ۷ نفر از آتش سوزی ساختمان در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌سوزی یک منزل مسکونی ساعت ۲۱ و ۵۰ دقیقه یکشنبه شب به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی بابل اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۵ به محل حادثه در بلوار آیت‌الله خامنه‌ای، ارشاد ۲۲ اعزام شدند.

بررسی‌های اولیه نشان داد کانون حریق در پارکینگ ساختمان بوده و شعله‌های آتش در حال سرایت به طبقه فوقانی و واحدهای مجاور است.

آتش‌نشانان همزمان با آغاز عملیات مهار آتش، تیم نجات را برای تخلیه ساکنان وارد ساختمان کردند. در این عملیات، چهار کودک حدود هفت ساله به همراه دو زن و یک مرد که به دلیل دود غلیظ امکان خروج نداشتند، با اقدام به‌موقع نیروهای امدادی از ساختمان خارج و به محل امن منتقل شدند.

نیروهای آتش‌نشانی در ادامه با مهار کامل حریق، از گسترش آتش به دیگر بخش‌های ساختمان و واحدهای اطراف جلوگیری کردند.

این حادثه خسارت جانی در پی نداشت و علت وقوع آتش‌سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.