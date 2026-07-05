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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۷

دبیرکل اتحادیه عرب: تخریب یک محله در بنت جبیل ادامه توحش اسرائیل است

دبیرکل اتحادیه عرب: تخریب یک محله در بنت جبیل ادامه توحش اسرائیل است

دبیرکل اتحادیه عرب با محکوم کردن تخریب کامل یک محله در شهرستان بنت جبیل در جنوب لبنان توسط ارتش رژیم صهیونیستی، این اقدام را ادامه رفتار وحشیانه این رژیم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «نبیل فهمی» دبیرکل اتحادیه عرب با محکوم کردن اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در تخریب کامل یک محله مسکونی در شهرستان بنت جبیل در جنوب لبنان، این اقدام را ادامه سیاست‌های وحشیانه این رژیم توصیف کرد.

وی با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست مسئولیت‌های خود را در قبال این تحولات بر عهده گرفته و در برابر آنچه «رویکرد توسعه‌طلبانه» رژیم صهیونیستی خواند، ایستادگی کنند.

دبیرکل اتحادیه عرب همچنین تأکید کرد که رژیم صهیونیستی تنها منطق زور را به رسمیت می‌شناسد و سیاست‌های خود را بر پایه خشونت و سرکوب علیه کشورهای منطقه و ملت‌های آن بنا کرده است.

کد مطلب 6880391

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