به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان امروز یکشنبه از افزایش شمار شهدای لبنان خبر داد.

این وزارتخانه اشاره کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان از ۲ مارس سال جاری به ۴۳۰۴ نفر رسید.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی به این کشور منجر به مجروح شدن ۱۲ هزار و ۲۰۳ نفر شد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی توافق آتش بس با لبنان و توافق چارچوب که در واشنگتن به امضا رسیده را نادیده می‌گیرد.

ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر مناطقی در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، جنگنده‌های اسرائیلی حملاتی را در منطقه ارتفاعات علی الطاهر در جنوب لبنان انجام دادند.

همچنین جنگنده های اسرائیلی شهرک النبطیه الفوقا در جنوب لبنان را بمباران کردند.

منابع لبنانی از پرواز گسترده پهپادهای اسرائیلی بر فراز سلسله جبال غربی تا بعلبک در ارتفاع پایین خبر دادند.

همزمان منابع لبنانی از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز بیروت و نیز پرواز بالگرد اسرائیلی بر فراز مجدل زول در صور در جنوب لبنان خبر دادند.

رسانه‌های لبنانی از عملیات تخریب و شلیک گلوله توسط ارتش اشغالگر در شهرک‌های دیرسریان، الطیری، بیت‌یاحون، وادی‌الخجیر و النطبیه‌الفوقا خبر دادند

همزمان، منابع محلی به اجرای عملیات انفجار از سوی نیروهای اشغالگر در شهرک کونین در جنوب لبنان اشاره کردند.