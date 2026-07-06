تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان؛ ادعای اشغالگران درباره «حداثا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که کنترل عملیاتی منطقه حداثا در جنوب لبنان را به دست گرفته است.

صهیونیست ها مانند همیشه با تکرار ادعاهای دروغین در خصوص اقدامات حزب الله اعلام کردند که حداثا مرکز فعالیت های حزب الله بوده و بیش از ۹۰ نقطه و زیر ساخت در این منطقه هدف قرار گرفته است.

همچنین خبرنگار شبکه المیادین از وقوع یک انفجار در شهر بنت جبیل خبر داد که توسط اشغالگران صهیونیست صورت گرفت.

این در حالی است که دولت غربگرای لبنان با امضای یک توافق ننگین با رژیم صهیونیستی مدعی است اشغالگران از جنوب لبنان عقب نشینی خواهند کرد.