به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حسن فضل الله، نماینده فراکسیون پارلمانی حزب الله تاکید کرد که توافق چارچوب منعقد شده با رژیم صهیونیستی وجود خارجی ندارد و فاقد هرگونه ارزش میثاقی، دستوری یا قانونی است و امکان اجرای آن در واقعیت وجود ندارد.
فضل الله معتقد است که دولت لبنان توافقی را امضا کرده که حتی یک بند به نفع لبنان ندارد، بلکه کاملاً در جهت تحقق اهداف دشمن است که در میدان نبرد از دستیابی به آنها ناتوان بوده است.
وی اشاره کرد که این توافق، اشغالگری را تثبیت میکند، یک منطقه حائل ایجاد مینماید، مانع از شکایت بینالمللی علیه دشمن میشود و تلاش میکند تا با استفاده از تداوم اشغالگری به عنوان ابزار فشار، مقاومت را حذف کند.
عضو ارشد حزب الله افزود که یک مخالفت ملی فراتر از طوایف وجود دارد که این توافق را رد کرده است، موضوعی که باعث شده دولت تعادل خود را از دست داده و در توجیه تراشی برای آن دستوپا بزند.
فضل الله معتقد است که حامیان توافق، صرفاً یک اقلیت سیاسی از بازماندگان جریان ۱۷ می هستند.
فضل الله فاش کرد که هدف واقعی از این توافق، تسلیم کردن لبنان به عنوان یک «هدیه مجانی» و برگه معامله در دست نتنیاهو بر سر میز مذاکرات ایران و آمریکا است. وی خاطرنشان کرد که پافشاری قبلی ایران بر گره زدن عقبنشینی اسرائیل به تفاهمنامه، یک عنصر قدرت بود، اما دولت این فشار را از دست داد.
وی در پایان تاکید کرد که مقاومت و مردم جنوب به دشمن اجازه نخواهند داد این توافق یکجانبه را اجرا کند و دولت هر چقدر هم که توجیه بیاورد، در تحمیل آن بر مردم موفق نخواهد شد.
این اظهارات در پاسخ به اظهارات جوزف عون رئیسجمهور لبنان، مطرح میشود که تاکید کرده بود شیفته رژیم صهیونیستی نیست و توافق چهارچوب را به عنوان تنها راه حل توقف جنگ و جلوگیری از خونریزی پذیرفته است.
وی منتقدان خود را به ارائه یک جایگزین عملی در این زمینه به چالش کشیده بود.
توافق چارچوب که شامل ۱۴ بند است، دولت لبنان را ملزم میکند تا ارتش را برای بسط سیطره کامل و خلع سلاح گروههای مسلح غیردولتی (حزب الله) توانمند سازد. این توافق همچنین عملیاتهای رژیم صهیونیستی در لبنان را نتیجه مستقیم حملات این گروهها تلقی میکند.
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