نقش سرویس‌ اطلاعاتی آمریکا در طراحی حملات پهپادی اوکراین به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز به نقل از مقامات بلندپایه اوکراینی گزارش داد که حمایتهای اطلاعاتی واشنگتن فراتر از تجهیزات جنگی بوده و شامل کمک به کییف در تعیین مناسبترین مسیرها برای عبور پهپادها و دور زدن سیستمهای پدافند هوایی روسیه میشود. این اقدام نشاندهنده سطح بالای هماهنگی اطلاعاتی میان واشنگتن و کییف برای اجرای حملات مستقیم به عمق قلمرو روسیه است.
در همین راستا، منابع اوکراینی در گفتگو با این روزنامه اظهار داشتند که با توجه به وضعیت فعلی، بعید است که مذاکرات سهجانبه در خصوص بحران اوکراین پیش از پایان تابستان جاری از سر گرفته شود؛ موضوعی که نشاندهنده بنبست دیپلماتیک و عدم تمایل طرفهای درگیر به دستیابی به راهکار مسالمتآمیز است.
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