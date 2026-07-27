زاخارووا: لندن مستقیما در حملات اوکراین علیه مسکو مشارکت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: به نظر می‌رسد لندن، صرف‌ نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، خط‌مشی تحریک روسیه را بدون توجه به پیامدهای آن حفظ خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: لندن می‌ داند در صورت تحویل جنگنده‌ های گریپن به کی‌ یف و استفاده از آن‌ ها علیه روسیه، چه سرنوشتی در انتظار این جنگنده‌ ها خواهد بود. انگلیس با هدف طولانی کردن درگیری ها در اوکراین، مستقیما در حملات تروریستی کی‌ یف علیه روسیه مشارکت می‌کند.



ماریا زاخارووا سپس اضافه کرد: در صورتی که انگلیس منافع مسکو را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد، آماده تعامل با این کشور خواهیم بود.