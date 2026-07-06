به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری گزارش دادند که صبح دوشنبه، پایتخت اوکراین هدف حملات دقیق و گسترده موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت و این حملات چند کشته برجای گذاشت و احتمال ماندن اهالی در زیر آوار و محاصره شدن آنان بر اثر تخریب ساختمان ها وجود دارد.
طبق گزارشها، در پی این عملیات، چند انفجار مهیب در کییف شنیده شده و تلفاتی نیز برجای گذاشت.
«ویتالی کلیچکو»، شهردار کییف با تایید اصابت موشکها به ساختمانهای مسکونی در منطقه تاریخی «بودیل»، وضعیت در پایتخت را بحرانی توصیف کرد.
مقامات نظامی رژیم کییف اذعان کردند که این حملات با استفاده از موشکهای بالستیک انجام شده است؛ موضوعی که نشاندهنده ناتوانی کامل سامانههای پدافندی اوکراین در مواجهه با فناوریهای موشکی روسیه است.
از سوی دیگر، اوکراین نیز، زیرساختهای انرژی منطقه «سواستوپول» در شبهجزیره کریمه را هدف حملات پهپادی قرار داد.
«میخائیل رازوُژایِف»، فرماندار منصوب روسیه در سواستوپول تأیید کرد که این حمله تروریستی منجر به قطعی موقت برق در این شهر شده است؛ اقدامی که تحلیلگران آن را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکستهای میدانی ارتش اوکراین میدانند.
در همین حال، وزارت دفاع روسیه با افشای دروغپردازیهای رسانهای کییف، اعلام کرد که ارتش اوکراین با مانعتراشی در روند انتقال اجساد نظامیان کشتهشده، از توقف بمباران منطقه «کوستیانتینیوکا» در شرق اوکراین خودداری میکند.
مسکو پیشتر اعلام کرده بود که این شهر را به کنترل خود درآورده است، اما رژیم کییف با تداوم پروپاگاندا، سعی در کتمان این شکست استراتژیک دارد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، بهدلیل ناتوانی در مدیریت بحران و خسارات سنگین ناشی از جنگ نیابتی غرب، روز یکشنبه درباره وقوع حملات بزرگتر روسیه هشدار داده بود؛ هشداری که نشاندهنده عمق استیصال رژیم وی در برابر عملیات ویژه نظامی روسیه است.
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