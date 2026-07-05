https://mehrnews.com/x3cvFb ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰ کد مطلب 6880392 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۰ حضور مردم شازند در شب صد و بیست و هفتم بیعت با رهبر معظم انقلاب شازند- در این ویدئو حضور مردم شازند در شب صد و بیست و هفتم بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6880392 کپی شد مطالب مرتبط صد و بیست و هفتمین شب دلتنگی مردم اراک برای رهبر شهید و بیعت با ولایت اجتماع حماسی مردم خمین در صد و بیست و ششمین شب بیعت با رهبر انقلاب اجتماع حماسی مردم محلات در صد و بیست و ششمین شب ایستادگی برچسبها شازند تجمع مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب
نظر شما