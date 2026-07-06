خبرگزاری مهر، گروه استان ها –عاطفه وفاییان: اینجا خراسان رضوی، مهد ارادت، آماده است تا با شکوهی بی‌نظیر، آخرین وداع را با آقای شهید خود به جای آورد، خراسانی‌ها می‌خواهند در بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب، سنگ‌تمام بگذارند.

دیگر کلمات در برابر این حجم از شور و ماتم ناتوان‌اند؛ وقتی پیر و جوان، شیعه و سنی، دست در دست یکدیگر برای برپایی موکب‌ها و اسکان مسافرانِ داغدار شتافته‌اند، گویی وعده‌ی حماسه‌ای بزرگ در قلب خراسان در حال تکوین است؛ بدرقه‌ای که نامش در تاریخ، بر تارک وفاداری خواهد درخشید.

همگان در تلاش‌اند تا با برپایی ایستگاه‌های صلواتی و مهیا کردن سرپناه، قطره‌ای از دریای بیکران محبت این رهبر شهید را جبران کنند؛ این‌جا تصویری از وحدتی را می‌بینید که هیچ طوفانی قادر به شکستن آن نیست.

استقرار مواکب تربت‌حیدریه در مسیر تشییع رهبر انقلاب

حجت‌الاسلام محمدعلی فاطمیان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت‌حیدریه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما کمیته مواکب را بر عهده داریم. از ورودی شهر تا داخل شهر حدود بیست موکب در مسیر رفت و برگشت داریم که از شانزدهم، دو روز قبل از مراسم تشییع و دو روز بعد از آن، به صورت بیست‌وچهار ساعته خدمات ارائه می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت‌حیدریه گفت: یک موکب هم در مشهد داریم در خیابان کوشش ۲۰ که مربوط به اهالی تربت‌حیدریه است؛ هیئت کریم اهل‌بیت. این موکب پنج روز به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و صبحانه، ناهار، شام، پذیرایی و اسکان ارائه می‌دهد.

وی گفت: داخل محدوده شهر نیز ده موکب در حال خدمت‌رسانی هستند که تا روز مراسم تعدادشان بیشتر می‌شود. سه موکب خدماتی در مسیر جاده داریم که برای تعمیرات خودرو، یدک‌کش و خیاط‌خانه فعالیت می‌کنند و بقیه موکب‌ها پذیرایی ارائه می‌دهند؛ چای، شربت، ساندویچ، آش و غذا.

فاطمیان گفت: آن موکب مشهد ظرفیت اسکان دویست‌وپنجاه نفر را دارد و حمام و خدمات بهداشتی نیز فراهم است. ان‌شاءالله بتوانیم خدمت خوبی به زائرین تشییع‌کننده داشته باشیم.

برپایی موکب و اسکان زائران شهید توسط کاشمری ها

حجت‌الاسلام محمدحسین صداقتی مدیر اداره تبلیغات اسلامی کاشمر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد برگزاری مراسم در شهرستان با محوریت سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شد و سه گروه مختلف جهت برپایی موکب و ایستگاه‌های صلواتی به مشهد مقدس اعزام شدند.

رئیس بیان کرد: در مشهد مقدس ۹ مدرسه توسط گروه‌های اعزامی کاشمر جهت اسکان و پذیرایی زائران در نظر گرفته شده است که برنامه‌ریزی برای اسکان حدود ده هزار نفر در این مکان‌ها انجام شده تا در این ایام خدمات‌رسانی صورت گیرد.

وی با اشاره به اقدامات در سطح شهرستان افزود: در خود شهر نیز علاوه بر برنامه‌های قبلی، فضاسازی شهری در مسیرهای اصلی و خیابان‌ها انجام شده و ایستگاه‌های صلواتی نیز در نقاط مختلف برای ارائه خدمات برنامه‌ریزی شده است.

صداقتی در خصوص نقش‌آفرینی هیئات مذهبی بیان کرد: هیئات مذهبی شهرستان که از گذشته دارای حسینیه‌ها و مکان‌های اختصاصی کاشمری‌ها در مشهد مانند منطقه عنصری، گنبد سبز و چهارراه سیلو هستند، با حضور در این مکان‌ها به صورت مستقل به خدمت‌رسانی مشغولند و اقامه عزا می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان و مسیرهای تردد زائران تصریح کرد: اگرچه کاشمر در مسیر اصلی تردد زائران از جنوب و مرکز استان قرار ندارد، اما به منظور خدمت‌رسانی به زائران عبوری، دو موکب در ورودی و خروجی شهر پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت این موکب‌ها از سه‌شنبه صبح آغاز شده و تا روز شنبه جهت ارائه خدمات و پذیرایی از زائران ادامه خواهد داشت.

برپایی ۱۰ ایستگاه صلواتی توسط مردم تربت جام در مشهد

حجت‌الاسلام علی‌اصغر علی‌پور شیخلو، رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تربت‌جام با حضور نمایندگان تشکل‌های مردمی، ایستگاه‌های صلواتی و هیئت‌های مذهبی، تمامی ظرفیت‌های موجود را جهت خدمت‌رسانی به زائران در مشهد هماهنگ کرده است. در همین راستا، هماهنگی‌های لازم جهت در اختیار گرفتن شش مدرسه در مشهد مقدس صورت گرفته است تا ضمن خدمت‌رسانی به زائران، روزانه امکان توزیع غذای گرم برای هزاران نفر به مدت سه روز فراهم شود. علاوه بر این، موکب‌های سیار، نانوایی‌های سیار و سایر خدمات عمومی نیز تدارک دیده شده‌اند که از فردا فعالیت خود را در مشهد آغاز خواهند کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام گفت: بیش از ده ایستگاه صلواتی دیگر نیز توسط هیئت‌های مذهبی تربت‌جام در نقاط مختلف شهر مشهد در حال برپایی است و احتمال افزایش این تعداد نیز وجود دارد. جهت انجام فعالیت‌های فرهنگی در این ایستگاه‌ها، اعزام مبلغان برای اقامه نماز جماعت و اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است. همچنین تیم‌های رسانه‌ای جهت پوشش و ساماندهی فعالیت‌ها هماهنگ شده‌اند و ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی گروه‌های متقاضی شرکت در مراسم تشییع از تربت‌جام به مشهد مهیا گردیده است.

وی گفت: حضور گسترده علمای اهل سنت و شیعه در این مراسم قطعی است و برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تسهیل حضور و فراهم کردن وسایل نقلیه عمومی برای این عزیزان صورت گرفته است، اگرچه بسیاری از برادران اهل سنت نیز به صورت خودجوش در این مراسم حضور خواهند داشت. گروه‌های جهادی و هیئتی، از جمله موکب «هفتاد و دو تن» که تجارب خدمت‌رسانی در اربعین را دارند، برای اجرای این برنامه‌ها پای‌کار آمده‌اند. بسیاری از بانوان متخصص تربت‌جام نیز جهت مسئولیت‌پذیری در بخش پخت نان سنتی و فعالیت در نانوایی‌های سیار اعلام آمادگی کرده‌اند.

علیپور شیخ‌لو افزود: شهرستان تربت‌جام به عنوان پایتخت وحدت کشور شناخته می‌شود و شور وصف‌ناپذیری میان مردم برای حضور در این اجتماع بزرگ تمدنی وجود دارد. نگاه تمدنی به این رویداد با شعور و وحدت مردم این منطقه گره خورده است و تمامی اقشار، گروه‌ها و اشخاص، اعم از شیعه و سنی، با تمام توان آماده حضور پررنگ در مراسم تشییع هستند.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام بیان کرد: برای همشهریان تربت‌جامی که نیاز به اسکان دارند، علاوه بر حسینیه‌های اختصاصی که در مناطق مختلف مشهد از جمله منطقه شهید رجایی و حاشیه‌های شهر در اختیار مقیمان تربت‌جامی است، اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گرفته و عده‌ای نیز از ظرفیت‌های خودجوش و اسکان در منازل اقوام خود استفاده خواهند کرد.