تدارک ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام به مشهد جهت تشییع آقای شهید ایران

عادل مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر و ادای احترام به مقام معظم رهبری، اظهار کرد: کمیته حمل‌ونقل و ترابری ستاد استان با محوریت تسهیل اعزام مردم به مراسم وداع و تشییع، برنامه‌ریزی گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه برای انتقال کاروان‌های گروهی به تهران، ۸۴ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی شده است، افزود: این کاروان‌ها جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر را پوشش می‌دهند و فرآیند اعزام آن‌ها در حال انجام است.

مصدقی ادامه داد: علاوه بر اعزام‌های گروهی، افرادی که به صورت انفرادی به پایانه‌های مسافربری مراجعه و بلیت تهیه کرده‌اند نیز از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند؛ به‌طوری‌که تاکنون ۹۰ سفر برای جابه‌جایی بیش از دو هزار نفر انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان اظهار کرد: در مجموع، بیش از پنج هزار نفر از مردم استان گلستان برای عزیمت به تهران از حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده‌اند.

وی همچنین از اقدامات این مجموعه برای مدیریت ایمن تردد در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در بخش راهداری، ۲۳ باب مجتمع در ورودی‌های شرقی و غربی استان برای ارائه خدمات و مدیریت تردد پیش‌بینی شده است.

مصدقی با اشاره به اجرای عملیات بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها افزود: روکش آسفالت، لکه‌گیری، اقدامات ایمن‌سازی و ارتقای سطح کیفی راه‌ها که پیش‌تر در دستور کار بوده، به‌صورت مستمر ادامه دارد و مسیرهای استان برای تردد آماده هستند.

وی همچنین از تداوم پاکسازی و نظافت حاشیه راه‌ها توسط گشت‌های راهداری خبر داد و اظهار کرد: از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به فعال بودن سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها گفت: این سامانه برای دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات هموطنان در خدمت مردم است تا بتوانیم بهترین خدمات را ارائه دهیم.

مصدقی همچنین از آمادگی کامل این مجموعه برای اعزام زائران به مشهد مقدس خبر داد و گفت: برای اعزام هم استانی های گلستانی در مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس ۱۰۰ اتوبوس در آماده باش هستند.