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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۲

نماینده وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور اعلام کرد:

حضور هیئت های خارجی از ۵ کشور برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد

حضور هیئت های خارجی از ۵ کشور برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد

مشهد- نماینده وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: تاکنون حضور پنج هیئت از کشورهای پاکستان، لبنان، هند، هلند و چند کشور دیگر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد نهایی شد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعباس ارباب خالص اظهار کرد: تاکنون حضور پنج هیئت از کشورهای پاکستان، لبنان، هند، هلند و چند کشور دیگر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد نهایی شده و در مجموع ۲۶ نفر از اعضای هیاتهای خارجی به مشهد سفر خواهند کرد.

نماینده وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور بیان کرد: در این زمینه جلساتی با مسئولان کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان برگزار شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس ظرفیت پیش‌بینی‌شده، مقرر شده است ۲ هزار و ۵۰۰ ویزای رایگان برای اتباع افغانستان صادر شود.

ارباب خالص افزود: همچنین مقدمات صدور ویزا برای حدود پنج هزار تبعه پاکستان فراهم شده است، مشخصات این افراد به دستگاه‌های امنیتی اعلام شده و ورود آنان از طریق مرز دوغارون انجام خواهد شد.

کد مطلب 6880418

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