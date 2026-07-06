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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

رئیس سازمان حمل‌ونقل اسلامشهر: ۲۱۰ دستگاه ناوگان در خدمت زائران است

رئیس سازمان حمل‌ونقل اسلامشهر: ۲۱۰ دستگاه ناوگان در خدمت زائران است

اسلامشهر- رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر از به‌کارگیری ۲۱۰ دستگاه اتوبوس و ون برای جابه‌جایی زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن گلیج، پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران از تداوم خدمت‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اسلامشهر به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

وی که رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر است، اظهار کرد: از روز گذشته تاکنون بیش از ۱۵۰ دستگاه اتوبوس و ۶۰ دستگاه ون برای انتقال زائران به محل برگزاری مراسم به کار گرفته شده و این روند تا پایان آیین وداع ادامه خواهد داشت.

گلیج افزود: جابه‌جایی زائران از طریق چهار خط اتوبوسرانی و هفت خط ون انجام می‌شود و طی دو روز گذشته بیش از ۳۰ هزار زائر برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید اعزام شده‌اند.

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری اسلامشهر تصریح کرد: خدمت‌رسانی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مراسم تشییع نیز ادامه خواهد داشت و روز دوشنبه ۱۵ تیر، برنامه ویژه‌ای برای اعزام و بازگشت شهروندان اسلامشهری پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه حمل‌ونقل عمومی اسلامشهر با تمام ظرفیت در خدمت زائران است و تلاش می‌کند زمینه حضور هرچه باشکوه‌تر مردم در این مراسم را فراهم کند.

کد مطلب 6880689

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