سید میثم کطائیان مدیر گروه سیاسی - اجتماعی رادیو گفت‌وگو، با اشاره به پخش ویژه‌برنامه «معیار» به خبرنگار مهر بیان کرد: ویژه‌برنامه «معیار» با حضور چهره‌های علمی، سیاسی و فرهنگی، ابعاد مختلف اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب را در حوزه جهان اسلام و مقاومت بازخوانی می‌کند.

وی با اشاره به حضور مهمانان مختلف عنوان کرد: از جمله مهمانان دعوت‌شده به این برنامه، آیت‌الله محمدحسن اختری رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین نهاد ریاست‌جمهوری، سید ذکریا محمودی رجا عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، داریوش صفرنژاد کارشناس مسائل سیاسی، فضل‌الله فرخ از یاران رهبر شهید، حجت‌الاسلام یدالله حبیبی استاد دانشگاه و نماینده سابق رهبری در سپاه قدس، سیدجواد حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه و محسن ردادی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند.

کطائیان ادامه داد: در این ویژه‌برنامه موضوعاتی همچون جایگاه آرمان فلسطین در اندیشه رهبر شهید انقلاب و تأثیر آن بر همگرایی شیعه و سنی، میراث فکری ایشان در مقابله با پروژه‌های غرب‌گرایی در جهان اسلام، الگوی حکمرانی دینی و بازتاب آن بر جنبش‌های اسلامی معاصر، نفوذ فرامرزی و مرجعیت راهبردی رهبر شهید انقلاب در میان نخبگان و ملت‌های مسلمان و همچنین نقش اندیشه‌های ایشان در تقویت بیداری اسلامی، وحدت امت اسلامی و جریان مقاومت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: برنامه «معیار» تلاش می‌کند با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان و صاحب‌نظران، ابعاد مختلف اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه مقاومت، عدالت‌خواهی، دفاع از آرمان فلسطین، مقابله با سلطه‌طلبی، تقویت وحدت امت اسلامی و نقش‌آفرینی جهان اسلام در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را برای مخاطبان تبیین کند و تصویری جامع از میراث فکری و سیاسی ایشان ارائه دهد.

مدیر گروه سیاسی - اجتماعی رادیو گفت‌وگو در پایان تصریح کرد: برنامه «معیار» با هدف تبیین اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب و بازخوانی ابعاد مختلف میراث فکری و سیاسی ایشان تولید شده است. امیدواریم این برنامه بتواند ضمن پاسداشت اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب، زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با نقش و تأثیر دیدگاه‌های ایشان در تقویت وحدت امت اسلامی، حمایت از آرمان فلسطین، گسترش فرهنگ مقاومت و آینده جهان اسلام را فراهم کند.

این برنامه از شنبه ۱۳ تیر روی آنتن رفته و تا روز جمعه، هر روز ساعت ۸:۳۰ از رادیو گفت‌وگو، روی موج اف.ام، ردیف ۱۰۳.۵ مگاهرتز پخش می‌شود. تهیه‌کنندگی این ویژه‌برنامه را محمدرضا زمانی، اجرای آن را آرش احمدی و هماهنگی برنامه را زهرا احمدی بر عهده دارند.