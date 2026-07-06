سید محمد جلال زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری آیینهای وداع، بدرقه و تشییع، بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و فراهم کردن زمینه حضور گسترده خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، تبلیغی و اجرایی را در سطح استان به اجرا گذاشت.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده، دعوت از خانوادههای شاهد و ایثارگر برای حضور در تجمعات شبانه و آیینهای وداع بود که با اطلاعرسانی گسترده و هماهنگی شهرستانها انجام شد.
وی تصریح کرد: همچنین از این خانوادهها برای حضور در مراسم بدرقه کاروانهای اعزامی به آیین تشییع دعوت به عمل آمد تا زمینه مشارکت حداکثری جامعه ایثارگری استان فراهم شود.
توزیع اقلام فرهنگی و فضاسازی محیطی
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان ادامه داد: در راستای ایجاد فضای مناسب برای این مراسم، پوسترهای ویژه آیین وداع و تشییع در میان کاروانهای اعزامی و شرکتکنندگان توزیع شد و فضاسازی محیطی در ساختمان اداره کل بنیاد شهید و ادارات تابعه، همچنین در سطح شهرها و سازههای تبلیغاتی استان انجام گرفت.
زمانی تصریح کرد: نصب بنرهای مناسبتی، برپایی حجله تعزیه در ساختمان اداری اداره کل بنیاد شهید استان و مشارکت در تهیه و توزیع اقلام فرهنگی میان کاروانهای اعزامی از دیگر برنامههایی بود که با همکاری بخشهای مختلف بنیاد اجرا شد.
همراهی شهرستانها با برنامههای فرهنگی
وی با اشاره به نقش بنیادهای شهرستانی در اجرای این برنامهها اظهار کرد: رؤسا و کارشناسان فرهنگی بنیاد شهید شهرستانهای تابعه با حضور در مراسم بدرقه کاروانها، ضمن همراهی با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، هماهنگیهای لازم برای اعزام زائران و شرکتکنندگان را انجام دادند.
به گفته وی، در تعدادی از شهرستانهای استان نیز جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با محوریت هماهنگی برنامههای فرهنگی برگزار شد و دستگاههای عضو شورا در اجرای برنامهها مشارکت فعال داشتند.
تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان افزود: در برخی شهرستانها میثاقنامه بیعت با رهبری تدوین و در محل برگزاری مراسم نصب شد تا شرکتکنندگان با امضای آن، بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و استمرار راه شهدا تأکید کنند.
وی ادامه داد: همچنین پوسترهای فرهنگی تهیه شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در مراسم بدرقه و تجمعات مردمی توزیع شد و تبلیغات محیطی با نصب بنرهای مناسبتی در سطح شهرها و ادارات انجام گرفت.
حضور گسترده خانوادههای ایثارگر
زمانی با اشاره به استقبال جامعه ایثارگری از این برنامهها گفت: خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان با حضور پرشور در آیینهای وداع و بدرقه، بار دیگر وفاداری خود به ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین هماهنگی لازم برای اعزام تعدادی از ایثارگران استان به نمایندگی از جامعه ایثارگری کردستان به مراسم انجام شد و در کنار آن، تبلیغات در رسانههای رسمی استان و فضاسازی محیط ادارات نیز با هدف انعکاس هرچه بهتر این رویداد و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صورت گرفت.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان در پایان تأکید کرد: اجرای این برنامهها با مشارکت بنیادهای شهرستانی و همراهی خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، جلوهای از همبستگی جامعه ایثارگری استان در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بود.
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