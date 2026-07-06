به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه روز ۱۰ تیرماه هیأت وزیران در خصوص اضافه شدن تعطیلی سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه را به وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

بر این اساس علاوه بر روزهای شنبه و یک‌شنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه که در تهران و دوشنبه ۱۵ تیرماه در سراسر کشور و سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در استان قم تعطیل است، در روز سه‌شنبه ۱۶ تیر ماه استان تهران نیز تعطیل خواهد بود.

همچنین در مصوبه قبلی هیأت وزیران پنج‌شنبه ۱۸ تیر ماه خراسان رضوی تعطیل بود که در تصویب‌نامه اخیر هیأت وزیران در روز پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه عزای عمومی هم در سراسر کشور اعلام شده است.

براساس این گزارش، روز ۱۰ تیر ماه نیز علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تعطیلات هفته آتی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده بود که با اصلاحیه اخیر مصوبه هیأت وزیران، تعطیلی سه‌شنبه ۱۶ تیر در استان تهران نیز به لیست ابلاغیه این سازمان افزوده خواهد شد.

مطابق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، مراکز بهداشتی و درمانی، امدادی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و شورای هماهنگی بانک‌ها به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در امور بانکی مکلف است تا تصمیمات لازم را جهت ارائه خدمات به مردم اتخاذ کند که در راستای این بخشنامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، شورای هماهنگی بانک‌ها با انتشار اطلاعیه‌ای نحوه فعالیت بانک های استان تهران در ایام شنبه، یک‌شنبه و سه‌شنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: حسب تصمیم هیأت دولت و اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور واحدهای فنی و پشتیبان ستادی و شعب منتخب بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌ها در روزهای شنبه، یک‌شنبه و سه‌شنبه، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در استان تهران به صورت کشیک از ساعت ۸ الی ۱۲ فعالیت خواهند داشت. اسامی شعب منتخب در وب‌سایت اطلاع‌رسانی بانک‌ها منتشر خواهد شد. نحوه فعالیت بانک‌ها در سایر استان‌ها بنا به تشخیص استانداری‌های متبوع است.