کاظمی: حضور پرشور مردم در تشییع رهبر شهید، بیعتی دوباره با انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضور باشکوه مردم پیام‌های متعددی دارد؛ نخست اینکه ملت ایران در هر شرایطی در صحنه حضور دارند و وفاداری خود را به انقلاب اسلامی، نظام و رهبری نشان می‌دهند.

وی افزود: این حضور همچنین بیعتی بی‌نظیر با انقلاب اسلامی و خلف صالح و فرزند شایسته رهبر شهید به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: حضور گسترده مردم، پاسخی محکم و کوبنده به تهدیدها و تجاوز وحشیانه دشمن به خاک عزیز جمهوری اسلامی ایران است.

کاظمی در پایان بر همراهی اقشار مختلف مردم با آرمان‌های انقلاب و رهبری تأکید کرد.