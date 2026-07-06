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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۷

کاظمی: حضور پرشور مردم در تشییع رهبر شهید، بیعتی دوباره با انقلاب است

کاظمی: حضور پرشور مردم در تشییع رهبر شهید، بیعتی دوباره با انقلاب است

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب ، این حضور را «بی‌نظیر در تاریخ» توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضور باشکوه مردم پیام‌های متعددی دارد؛ نخست اینکه ملت ایران در هر شرایطی در صحنه حضور دارند و وفاداری خود را به انقلاب اسلامی، نظام و رهبری نشان می‌دهند.

وی افزود: این حضور همچنین بیعتی بی‌نظیر با انقلاب اسلامی و خلف صالح و فرزند شایسته رهبر شهید به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: حضور گسترده مردم، پاسخی محکم و کوبنده به تهدیدها و تجاوز وحشیانه دشمن به خاک عزیز جمهوری اسلامی ایران است.

کاظمی در پایان بر همراهی اقشار مختلف مردم با آرمان‌های انقلاب و رهبری تأکید کرد.

کد مطلب 6880542
محسن صمیمی

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