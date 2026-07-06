کاظمی: حضور پرشور مردم در تشییع رهبر شهید، بیعتی دوباره با انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: حضور باشکوه مردم پیامهای متعددی دارد؛ نخست اینکه ملت ایران در هر شرایطی در صحنه حضور دارند و وفاداری خود را به انقلاب اسلامی، نظام و رهبری نشان میدهند.
وی افزود: این حضور همچنین بیعتی بینظیر با انقلاب اسلامی و خلف صالح و فرزند شایسته رهبر شهید به شمار میرود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: حضور گسترده مردم، پاسخی محکم و کوبنده به تهدیدها و تجاوز وحشیانه دشمن به خاک عزیز جمهوری اسلامی ایران است.
کاظمی در پایان بر همراهی اقشار مختلف مردم با آرمانهای انقلاب و رهبری تأکید کرد.
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