دو شرط مهم پرسپولیس برای سرمربی جدید/ انتقاد از نقطه ضعف بزرگ تارتار

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس پس از به بن‌بست رسیدن مذاکرات با دراگان اسکوچیچ، فرآیند انتخاب سرمربی جدید خود را با بررسی گزینه‌های داخلی دنبال کرد و در نهایت با مهدی تارتار برای هدایت سرخپوشان در فصل آینده به توافق رسید.

مدیران پرسپولیس پس از منتفی شدن حضور اسکوچیچ، عملکرد و کارنامه چند گزینه داخلی از جمله مجتبی حسینی، یحیی گل‌محمدی و مهدی تارتار را مورد ارزیابی قرار دادند و در نهایت سرمربی فصل گذشته گل‌گهر سیرجان را به عنوان گزینه نهایی انتخاب کردند.

در جریان مذاکرات باشگاه پرسپولیس دو شرط مهم را برای همکاری با تارتار مطرح کرد که این مربی نیز با آنها موافقت کرده است.

نخستین شرط، ایجاد تغییرات گسترده در فهرست بازیکنان و حرکت به سمت جوان‌گرایی در ترکیب تیم بود. مدیران باشگاه معتقدند پرسپولیس برای آغاز یک دوره تازه، نیازمند کاهش میانگین سنی تیم و استفاده بیشتر از بازیکنان جوان و مستعد است.

دومین شرط نیز به سبک بازی پرسپولیس مربوط می‌شد. مدیرعامل باشگاه از تارتار خواست تیمش با رویکردی هجومی‌تر نسبت به آنچه فصل گذشته در گل‌گهر ارائه می‌کرد، به میدان برود و هواداران شاهد فوتبالی تهاجمی و مبتنی بر خلق موقعیت باشند.

سرمربی جدید پرسپولیس نیز در مذاکرات خود تأکید کرده است برای اجرای این سیاست، برنامه دارد تیمش را با سیستم دو مهاجم به میدان بفرستد تا توان هجومی سرخپوشان نسبت به فصل گذشته افزایش پیدا کند.

با این حال، انتخاب تارتار از همان ابتدا با واکنش‌های متفاوتی از سوی از هواداران پرسپولیس همراه بوده است. انتقادهایی که بیشتر به سبک بازی تیم‌های تحت هدایت او در سال‌های اخیر بازمی‌گردد.

اکنون باید دید تارتار با اجرای ایده‌های تاکتیکی خود، جوان‌گرایی در ترکیب و تغییر رویکرد فنی پرسپولیس، خواهد توانست پاسخ مناسبی به این انتقادها بدهد و انتظارات هواداران را برآورده کند یا خیر.