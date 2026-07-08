حضور مهاجم گل گهر در باشگاه پرسپولیس برای توافق نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا شهرآبادی مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال گل گهر که سابقه همکاری با مهدی تارتار را دارد امروز چهارشنبه ۱۷ تیر با حضور در ساختمان باشگاه پرسپولیس آخرین مذاکره خود با مدیران باشگاه را انجام داد تا قرارداد جدیدی با این باشگاه به امضا برساند.

پیش از شهرآبادی، مهدی تیکدری نژاد و مجید عیدی دو بازیکن فصل گذشته گل گهر هم با پرسپولیس قرارداد امضا کرده بودند تا شهرآبادی تبدیل به سومین بازیکن فصل گذشته گل گهر شود که با سرخ ها قرارداد امضا می کند.

لازم به ذکر است که شهرآبادی سابقه حضور در تیم ملی فوتبال و تیم جوانان استقلال را هم در کارنامه خود دارد.