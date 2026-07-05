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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

سه مربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس مشخص شدند

سه مربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس مشخص شدند

با تصمیم مهدی تارتار و موافقت باشگاه پرسپولیس و در راستای تکمیل کادر فنی تیم فوتبال بزرگسالان، سه عضو جدید به عنوان دستیاران مهدی تارتار معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس، حسین اینانلو به عنوان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس فعالیت خواهد کرد. اینانلو با ۱۸ سال سابقه مربیگری و دارا بودن مدرک مربیگری A آسیا، یکی از مربیان باتجربه فوتبال ایران به شمار می‌رود.

همچنین وحید فاضلی، که سابقه سرمربیگری نساجی و حضور در کادر فنی تراکتور را در کارنامه دارد، به جمع اعضای کادر فنی پرسپولیس اضافه شد. فاضلی با ۱۵ سال سابقه مربیگری و مدرک A آسیا، از مربیان شناخته‌شده فوتبال کشور محسوب می‌شود.

علیرضا محمد، مدافع پیشین پرسپولیس، دیگر عضو جدید کادر فنی سرخپوشان است. او که سابقه سال‌ها حضور در ترکیب پرسپولیس و همچنین فعالیت در آکادمی این باشگاه را دارد، با مدرک مربیگری A آسیا در کنار مهدی تاتار فعالیت خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس همچنین اعلام می‌کند که روند تکمیل کادر فنی ادامه دارد و طی روزهای آینده، نفرات دیگری نیز به جمع همکاران مهدی تارتار اضافه خواهند شد.

کد مطلب 6880197

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