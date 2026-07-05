سه مربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس، حسین اینانلو به عنوان مربی دروازه‌بان‌های پرسپولیس فعالیت خواهد کرد. اینانلو با ۱۸ سال سابقه مربیگری و دارا بودن مدرک مربیگری A آسیا، یکی از مربیان باتجربه فوتبال ایران به شمار می‌رود.

همچنین وحید فاضلی، که سابقه سرمربیگری نساجی و حضور در کادر فنی تراکتور را در کارنامه دارد، به جمع اعضای کادر فنی پرسپولیس اضافه شد. فاضلی با ۱۵ سال سابقه مربیگری و مدرک A آسیا، از مربیان شناخته‌شده فوتبال کشور محسوب می‌شود.

علیرضا محمد، مدافع پیشین پرسپولیس، دیگر عضو جدید کادر فنی سرخپوشان است. او که سابقه سال‌ها حضور در ترکیب پرسپولیس و همچنین فعالیت در آکادمی این باشگاه را دارد، با مدرک مربیگری A آسیا در کنار مهدی تاتار فعالیت خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس همچنین اعلام می‌کند که روند تکمیل کادر فنی ادامه دارد و طی روزهای آینده، نفرات دیگری نیز به جمع همکاران مهدی تارتار اضافه خواهند شد.