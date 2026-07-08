به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن قرارداد ابوالفضل جلالی با باشگاه استقلال و در شرایطی که مدیران و کادر فنی این باشگاه تاکنون هیچ‌گونه تماسی برای تمدید قرارداد با این مدافع چپ ملی‌پوش برقرار نکرده‌اند، او با پیشنهاد رسمی باشگاه پرسپولیس مواجه شد.

جلالی امروز چهارشنبه ۱۷ تیر با حضور در ساختمان باشگاه پرسپولیس، آخرین دور مذاکرات خود را با مدیران این باشگاه انجام داد و طرفین بر سر جزئیات نهایی انتقال صحبت هایی رد و بدل کردند.

بر همین اساس، حضور این بازیکن در جمع سرخ‌پوشان پایتخت تقریباً قطعی شده و باید او را جدیدترین خرید پرسپولیس و یکی از جنجالی‌ترین انتقال‌های فصل فوتبال ایران دانست.

ابوالفضل جلالی که سابقه حضور در تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ را نیز در کارنامه دارد، علاوه بر استقلال، پیراهن باشگاه سایپا را هم بر تن کرده است و حالا در آستانه آغاز چالشی جدید در دوران حرفه‌ای خود قرار دارد.

جلالی پس از مهدی تیکدری‌نژاد، مجید عیدی و پوریا شهرآبادی، چهارمین بازیکنی است که در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی با باشگاه پرسپولیس قرارداد امضا می‌کند تا در فصل آینده زیر نظر مهدی تارتار به میدان برود.

جلالی پس از ترک ساختمان باشگاه پرسپولیس حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد و اعلام کرد با رسانه باشگاه صحبت خواهد کرد.