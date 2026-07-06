صدور هشدار زرد هواشناسی در یزد؛ ماندگاری هوای گرم و نفوذ گردوغبار

صادق جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، تا پایان هفته جاری استان تحت تأثیر کم‌فشار حرارتی تابستانه قرار دارد و در اکثر مناطق، افزایش دما و ماندگاری هوای گرم مورد انتظار است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و شب، گاهی وزش باد نسبتاً شدید همراه با احتمال گردوخاک و ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.

جوادی ادامه داد: با توجه به این شرایط، هشدار هواشناسی سطح زرد به شماره ۲۳ صادر شده است.

کارشناس هواشناسی استان یزد با اشاره به صدور هشدار سطح زرد برای تداوم هوای گرم تا پنجشنبه و نیز نفوذ گردوغبار تا روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، افزایش دما، وزش باد نسبتاً شدید و احتمال گردوخاک در استان پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی استان یزد درباره جزئیات پیش‌بینی جوی امروز و فردای استان نیز گفت: از بعدازظهر امروز دوشنبه، غبار رقیق و افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود و شرایط جوی در صبح نسبتا پایدار بود.

وی تصریح کرد: فردا سه‌شنبه نیز نیمه اول روز شرایط جوی نسبتاً پایدار است، اما از بعدازظهر با افزایش باد، احتمال غبارآلود شدن هوا و وقوع گردوخاک وجود دارد.