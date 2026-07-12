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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

وزش باد شدید و انتقال گردوغبار در یزد/ کاهش موقتی دما در راه است

وزش باد شدید و انتقال گردوغبار در یزد/ کاهش موقتی دما در راه است

یزد- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان یزد از افزایش سرعت باد، احتمال انتقال گردوغبار به استان و کاهش موقتی دمای هوا در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدیه زارعی اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان هفته جاری در ساعات بعدازظهر و شب، شاهد افزایش سرعت وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: برای امروز و فردا در برخی نقاط استان، وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود که احتمال انتقال گردوغبار از مناطق مجاور به استان نیز وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان در ادامه به نوسانات دمایی اشاره کرد و گفت: بر این اساس، برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، کاهش موقتی دمای هوا به میزان یک تا دو درجه سلسیوس مورد انتظار است.

کد مطلب 6885930

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