به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع «سید شهدای انقلاب» امام سیدعلی خامنهای در مصلی تهران، نخل کهن و تاریخی یزد برای نخستینبار به میدان امام حسین (ع) تهران منتقل شده است.
قرار است در این رویداد تاریخی یک رخداد آیینی که با اجرای نخلبرداری سنتی توسط عزاداران دارالعباده یزد در تهران اجرا شود و جلوهای از هویت مذهبی یزد را در کانون سوگواریهای پایتخت به نمایش بگذارد، این مراسم صب دوشنبه همزمان با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اجرا میشود.
استقرار ۳۰ موکب یزد در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی از زائران یزدی در تهران اندیشیده شده است، گفت: با تشکیل ۱۹ کمیته تخصصی، برنامهریزی دقیقی برای مدیریت حضور عزاداران یزدی در تهران انجام شد که شامل بخشهای حملونقل، اسکان، تغذیه، خدمات درمانی و اجرای برنامههای فرهنگی است.
محمدعلی شاه حسینی افزود: بر اساس برنامههای عملیاتی استانداری یزد، زیرساختهای اسکان و پشتیبانی برای زائرانی که جهت شرکت در آیین نخلبرداری و سوگ «سید شهدای انقلاب» به پایتخت آمدهاند، فراهم شد.
وی با اشاره به تجهیز بیش از ۱۰ محل اسکان با ظرفیت پذیرش تقریبی ۲۰ هزار نفر برای زائران یزدی از استقرار ۳۰ موکب تخصصی یزدی در نقاط راهبردی تهران، بهویژه در محوطه مصلای امام خمینی (ره) و میدان امام حسین (ع) که به صورت شبانهروزی وظیفه اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات پشتیبانی را بر عهده دارند.
شاهحسینی گفت: آیین سنتی نخلبرداری و عزاداری یزدیها در پایتخت برگزار میشود.
وی افزود: هماهنگیهای صورتگرفته با هدف تسهیل حضور زائران و اجرای هرچه باشکوهتر مراسم سوگ سید شهدای انقلاب بوده است تا ضمن اجرای آیینهای آیینی نخلبرداری، میزبانی شایستهای از عاشقان این مسیر در تهران صورت گیرد.
برپایی مجالس عزاداری در مواکب یزدی
مسئول موکب دلدادگان رهبر شهید از استان یزد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن توصیف حال و هوای شهر تهران در غروب وداع آخر مردم با «آقای شهید ایران» گفت: این موکب که در خیابان ولیعصر(عج)، ابتدای خیابان شهید مطهری میزبان عاشقان ولایت است.
وی افزود: در این ایام ضمن پذیرایی از ملت شریف ایران برنامههتی عزاداری و فرهنگی داشتیم و هم اکنون نیز با حضور مردم یزد در این موکب در خدمت مداحان محمدعلی وطنخواه و محسن محمدیپناه هستیم و مردم در این موکب عزاداری میکنند.
یکی از شهروندان یزدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این ایام همه چیز مهیا است تا مردم ایران بعضی که در طی چهار ماه گذشته در گلو داشتند را رها کنند و دین خود را به رهبر شهید انقلاب که سالها برای کشور زحمت کشید ادا کنند.
وی گفت: شرایط و امکانات به نحوی است که شرایط میزبانی چند برابری برای مردم فراهم شده است و هیچ نگرانی برای عزاداران وجود ندارد.
وی گفت: روبهروی محل اسکانی که از سوی استان فراهم شده است یعنی فرهنگسرای اشراق، مترو قرار دارد و به آسانی مردم میتوانند از مترو به سمت مصلی بروند. هزینه مترو کاملا رایگان است و به سرعت در فاصله کوتاه متروها جابهجایی را به صورت روان انجام میدهند. جمعیت روان و بیدغدغه در مراسم حضور مییابند و گروه گروه نیز پس از عرض ارادت به رهبر مقتدر و شهید ایران از درب های مصلی خارج میشوند و جمعیت جدید به راحتی وارد صحن میشوند.
مراسم نخلبرداری سنت دیرینه عزاداری مردم دارالعباده یزد در روز عاشورا است و این آیین در برخی نقاط استان در شهادت امام علی(ع) نیز برگزار میشود. این آیین عزاداری منحصر به فرد یزدیها ۲۰ فروردین نیز در سوگ رهبر شهید انقلاب در یزد انجام گرفت و فردا دوشنبه ساعت ۱۰ صبح در آخرین روز وداع ملت ایران با رهبر شهید انقلاب در میدان امام حسین علیه السلام تهران برگزار میشود و مردم در سوگ امام شهید انقلاب اینگونه در تشییع امام شهید انقلاب عزاداری میکنند.
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