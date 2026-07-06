به گزارش خبرگزاری مهر، در رابطه با ارسال پیامکهایی برای کارفرمایان از سرشماره تأمین اجتماعی در روز گذشته، اداره کل روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی ضمن عذرخواهی، به اطلاع میرساند: پیامهای مذکور مربوط به پیامهای آموزشی در خصوص قوانین در حوزه کارفرمایی است که به صورت دورهای ارسال میگردد با توجه به شرایط روزهای اخیر، مقرر بود این پیامها در هفته جاری ارسال نشود اما برخلاف برنامهریزی صورت گرفته؛ متأسفانه به دلیل بروز خطای نرمافزاری و اختلال از سمت اپراتور، همهی پیامکهای لغو شده، به صورت همزمان ارسال شده است.
بدین وسیله ضمن عذرخواهی مجدد، تأکید میگردد روابط عمومی سازمان تأمیناجتماعی در دوره اخیر تلاش کرده است در تعامل با جامعه کارفرمایی و تشکلهای صنفی این حوزه، ارسال پیامکهای عمومی و پروندهای را به کارفرمایان محترم بهبود بخشد که عدم ارسال پیامک در روزهای تعطیل و شرایط خاص و خارج از ساعت اداری یکی از همین موارد است که مورد تأکید این اداره کل است.
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