به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان حج و زیارت، سرشمارههای رسمی ارسال پیامک به متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ را اعلام کرد و از زائران خواست پیامکهای مرتبط با فرآیندهای اجرایی حج را صرفاً از این سرشمارهها معتبر بدانند.
بر این اساس، سرشماره ۱۰۰۰۷۷۷۸ به ارسال پیامکهای مربوط به لینک معرفی متقاضیان به پزشکان معتمد و انجام فرآیند معاینات و استطاعت جسمانی اختصاص دارد و متقاضیان در این مرحله، پیامکهای مربوط به ارزیابی پزشکی را از این سرشماره دریافت خواهند کرد.
همچنین سرشماره ۱۰۰۰۴۱۴۱۵۰۰۵ به پیامکهای روابط عمومی سازمان حج و زیارت و سرشماره ۱۰۰۰۴۱۴۱۵۰۰۲ به پیامکهای سامانه انفورماتیک سازمان حج و زیارت اختصاص یافته است.
روابط عمومی سازمان حج و زیارت تأکید کرد متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶، اطلاعرسانیهای پیامکی مرتبط با این فرآیند را تنها از طریق سرشمارههای اعلامشده دنبال کرده و این سرشمارهها را به عنوان مراجع رسمی ارسال پیامکهای سازمان مدنظر داشته باشند.
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