به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی درحاشیه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: فدراسیون همگانی در دوران جنگ با عنوان یک پویش، یک ایران در میدان در کنار مردم حضور داشت تا مردم بتوانند از لحاظ روحی و جسمی در وضعیت تاب‌آوری خوبی قرار گیرند.



وی تصریح کرد: امروز در مراسم تشییع فردی هستیم که در ایمان، مردم دوستی، مردم باوری و استکبار ستیزی نمونه بارز رهبری بود.



رئیس فدراسیون ورزش های همگانی تاکید کرد: جامعه ورزش‌ و جوانان امروز علاوه بر بدرقه رهبر شهیدشان، با رهبر جدیدشان نیز بیعت خواهند کرد و ان‌شاءالله شاهد پیروزی رزمندگان اسلام باشیم.