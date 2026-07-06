به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی درحاشیه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: فدراسیون همگانی در دوران جنگ با عنوان یک پویش، یک ایران در میدان در کنار مردم حضور داشت تا مردم بتوانند از لحاظ روحی و جسمی در وضعیت تابآوری خوبی قرار گیرند.
وی تصریح کرد: امروز در مراسم تشییع فردی هستیم که در ایمان، مردم دوستی، مردم باوری و استکبار ستیزی نمونه بارز رهبری بود.
رئیس فدراسیون ورزش های همگانی تاکید کرد: جامعه ورزش و جوانان امروز علاوه بر بدرقه رهبر شهیدشان، با رهبر جدیدشان نیز بیعت خواهند کرد و انشاءالله شاهد پیروزی رزمندگان اسلام باشیم.
رئیس فدراسیون ورزش های همگانی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید تاکید کرد که جامعه ورزش علاوه بر بدرقه رهبر شهیدشان، با رهبر جدیدشان نیز بیعت خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی درحاشیه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: فدراسیون همگانی در دوران جنگ با عنوان یک پویش، یک ایران در میدان در کنار مردم حضور داشت تا مردم بتوانند از لحاظ روحی و جسمی در وضعیت تابآوری خوبی قرار گیرند.
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