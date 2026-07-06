مردم راه امام را شناخته اند/ این مراسم سلام دوباره به قائد امت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج که صبح امروز دوشنبه در مراسم تشییع پیکر امام شهید و خانواده اش حضور یافته بود با اشاره به حضور گسترده مردم گفت: حضور میلیونی امروز مردم در مراسم تشییع، بیانگر این است که مردم راه امام را شناختند.



وی با بیان این که دشمن باید بفهمد که مردم ما با بیگانه ستیزی راه امام شهید را ادامه می دهند، ادامه داد: مردم انتخاب درستی کردند، هر چند که دشمن نمی خواهد این مردم را ببیند.



رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: این حضور وداع با رهبر شهید نیست و یک سلام دوباره به ایشان است. امام زنده است و بر سر سفره ذات کبریایی خدا متنعم است.