به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان امروز (دوشنبه 15 تیر) در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حاضر شد.

وی با حضور در این مراسم گفت: امروز جامعه ورزش و جوانان بسیار اندوهگین است و در کنار سایر اقشار در مراسم وداع با رهبر انقلاب اسلامی حضور دارد.



معاون وزیر ورزش تصریح کرد: شجاعت، فداکاری، ولایت مداری و ولایت پذیری و ایستادگی در مقابل نظام سلطه و استکبار جهانی چیزهایی است که رهبر عزیزمان برای جامعه ورزش و جوانان به ارث گذاشته‌اند.



اسبقیان تاکید کرد: جامعه ورزش و جوانان از دیدارهایی که با رهبر شهیدمان داشته است، خاطرات بسیاری دارد و به یاد دارم که ایشان همواره جامعه را به ورزش دعوت می کردند. در ۲ دیدار اخیر حضرت همیشه تاکید می کردند که ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد.



معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش یادآور شد: رهبر عزیزمان زانو زدن ورزشکاران در مقابل پرچم را در مسابقات پس از ۲جنگ تحمیلی را آمیزه‌ای از قدرت و معنویت بالا می‌دانستند.



اسبقیان گفت: همانطور که وزیر ورزش و جوانان تاکید دارند، جامعه ورزش باید رهنمودها و فرمایشات رهبر شهیدمان را ادامه دهد تا ایران قوی و ورزش قوی داشته باشیم.