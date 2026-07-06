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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

با حضور در مراسم تشییع؛

اسبقیان: رهنمودهای رهبر شهیدمان را در ورزش ادامه می‌دهیم

اسبقیان: رهنمودهای رهبر شهیدمان را در ورزش ادامه می‌دهیم

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش با حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان، تاکید کرد که برای داشتن «ایران قوی، ورزش قوی» رهنمودهای رهبر شهیدمان را ادامه می‌دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان امروز (دوشنبه 15 تیر) در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حاضر شد.

وی با حضور در این مراسم گفت: امروز جامعه ورزش و جوانان بسیار اندوهگین است و در کنار سایر اقشار در مراسم وداع با رهبر انقلاب اسلامی حضور دارد.

معاون وزیر ورزش تصریح کرد: شجاعت، فداکاری، ولایت مداری و ولایت پذیری و ایستادگی در مقابل نظام سلطه و استکبار جهانی چیزهایی است که رهبر عزیزمان برای جامعه ورزش و جوانان به ارث گذاشته‌اند.

اسبقیان تاکید کرد: جامعه ورزش و جوانان از دیدارهایی که با رهبر شهیدمان داشته است، خاطرات بسیاری دارد و به یاد دارم که ایشان همواره جامعه را به ورزش دعوت می کردند. در ۲ دیدار اخیر حضرت همیشه تاکید می کردند که ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش یادآور شد: رهبر عزیزمان زانو زدن ورزشکاران در مقابل پرچم را در مسابقات پس از ۲جنگ تحمیلی را آمیزه‌ای از قدرت و معنویت بالا می‌دانستند.

اسبقیان گفت: همانطور که وزیر ورزش و جوانان تاکید دارند، جامعه ورزش باید رهنمودها و فرمایشات رهبر شهیدمان را ادامه دهد تا ایران قوی و ورزش قوی داشته باشیم.

کد مطلب 6880573

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