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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

مشارکت مردم سد راه توطئه‌های دشمن است

مشارکت مردم سد راه توطئه‌های دشمن است

رامسر - فرمانده سپاه کربلا مازندران با بیان اینکه حضور و همراهی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در ناکام گذاشتن برنامه‌های دشمنان داشته است، بر ضرورت فضاسازی گسترده شهرستان رامسر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحدی صبح دوشنبه در نشست با مسئولان شهرستان رامسر، مشارکت و حضور آگاهانه مردم را مهم‌ترین پشتوانه نظام دانست و اظهار کرد: همراهی مردم در مقاطع مختلف، زمینه خنثی شدن توطئه‌ها و اقدامات دشمنان را فراهم کرده و حفظ این سرمایه اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به موقعیت شهرستان رامسر به عنوان یکی از مبادی ورودی استان، بر ضرورت فضاسازی مناسب در مناطق شهری و روستایی، نصب المان‌های مرتبط و برپایی مواکب همزمان با آیین‌های بزرگداشت تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی لازم برای حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع شد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های اجتماعی استان، گفت: موضوعاتی مانند کاهش آسیب‌های اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، عفاف و حجاب و جوانی جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی همچنین تقویت مدیریت محله‌محور را از اولویت‌های مهم برشمرد و افزود: انتخاب مدیران محلات باید با دقت و بر اساس شایستگی انجام شود تا اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها در سطح محلات با اثربخشی بیشتری دنبال شود.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر آمادگی این نهاد برای همکاری با مجموعه دولت، از تلاش‌های مسئولان اجرایی استان قدردانی کرد و گفت: خدمت به مردم مهم‌ترین وظیفه مسئولان است و با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌توان در مسیر رفع مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان گام‌های مؤثرتری برداشت.

کد مطلب 6880667

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