به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحدی صبح دوشنبه در نشست با مسئولان شهرستان رامسر، مشارکت و حضور آگاهانه مردم را مهم‌ترین پشتوانه نظام دانست و اظهار کرد: همراهی مردم در مقاطع مختلف، زمینه خنثی شدن توطئه‌ها و اقدامات دشمنان را فراهم کرده و حفظ این سرمایه اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به موقعیت شهرستان رامسر به عنوان یکی از مبادی ورودی استان، بر ضرورت فضاسازی مناسب در مناطق شهری و روستایی، نصب المان‌های مرتبط و برپایی مواکب همزمان با آیین‌های بزرگداشت تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی لازم برای حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع شد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های اجتماعی استان، گفت: موضوعاتی مانند کاهش آسیب‌های اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، عفاف و حجاب و جوانی جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است.

وی همچنین تقویت مدیریت محله‌محور را از اولویت‌های مهم برشمرد و افزود: انتخاب مدیران محلات باید با دقت و بر اساس شایستگی انجام شود تا اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها در سطح محلات با اثربخشی بیشتری دنبال شود.

فرمانده سپاه کربلا با تأکید بر آمادگی این نهاد برای همکاری با مجموعه دولت، از تلاش‌های مسئولان اجرایی استان قدردانی کرد و گفت: خدمت به مردم مهم‌ترین وظیفه مسئولان است و با هم‌افزایی میان دستگاه‌ها می‌توان در مسیر رفع مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان گام‌های مؤثرتری برداشت.