شکایت ۲۵ مالباخته شاهرودی از ۲ کلاهبردار؛ متهمان در البرز دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود، داظهار کرد: در پی شکایت ۲۵ نفر از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در یکی از شبکه‌های اجتماعی موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه پلیس فتا در این پرونده ورود کرد، افزود: بررسی‌ها نشان داد این پرونده ۲۵ شاکی دارد.

فرمانده انتظامی شاهرود توضیح داد: شاکیان پس از آشنایی با شرکتی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ سرمایه‌گذاری می‌کرد، در مجموع ۶۲ میلیارد ریال به حساب این شرکت واریز کرده‌ بودند.

شائینی ادامه داد: شاکیان پس از مدتی متوجه شدند با یک کلاهبرداری اینترنتی مواجه هستند که با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و تخصصی متهمان شناسایی شدند.

وی ضمن اشاره به اینکه با اخذ نیابت قضایی، دو متهم را در استان البرز دستگیر کردند، افزود: متهمان برای ادامه تحقیقات به استان سمنان منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود یادآور شد: پس از تکمیل پرونده، افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی اضافه کرد: از شهروندان تقاضا داریم پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری در فضای مجازی، از اعتبار شرکت‌ها و صفحات فعال اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق پلیس فتا گزارش دهند.