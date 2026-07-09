شگرد جدید مجرمان سایبری برای خالی کردن حساب شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز پنجشنبه با بیان اینکه در روزهای اخیر شاهد مراجعه تعداد قابل‌توجهی از شهروندان به پلیس فتا و طرح شکایت مبنی بر سرقت از حساب‌های بانکی‌شان بوده‌ایم، اظهار کرد: بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد مجرمان سایبری با بهره‌گیری از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی و ارسال لینک‌های آلوده، در کمین سرمایه‌های مردم هستند.

وی افزود: کلاهبرداران با ارسال پیامک‌هایی تحت عناوین فریبنده و نگران‌کننده نظیر «مشاهده ابلاغیه قضایی»، «شکایت علیه شما»، «عدالت همراه» یا «اجرای حکم در شعبه مربوطه»، شهروندان را ترغیب به کلیک بر روی لینک‌های جعلی می‌کنند. پس از کلیک بر روی این لینک‌ها و نصب بدافزار، دسترسی مجرمان به اطلاعات بانکی قربانیان فراهم شده و در کسری از ثانیه حساب‌های آنان خالی می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان آذربایجان‌شرقی ادامه داد: علاوه بر این روش، تماس‌های تلفنی از سوی افراد ناشناس با ادعای «برنده شدن در قرعه‌کشی» و دعوت از شهروندان برای دریافت جایزه، شگرد دیگر این کلاهبرداران است. در این شیوه، سودجویان با بهانه‌های واهی از شهروندان می‌خواهند کدهای دریافتی (رمزهای پویا یا کدهای تأیید) را در اختیار آنان قرار دهند که این اقدام منجر به دسترسی مستقیم کلاهبرداران به حساب‌های بانکی می‌شود.

سرهنگ محمدجعفری با تأکید بر اینکه دستگاه‌های قضایی و انتظامی هرگز از طریق شماره‌ تلفن‌های شخصی پیامک ارسال نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: شهروندان باید نسبت به هرگونه پیامک دریافتی از شماره‌های ناشناس با محتوای ابلاغیه قضایی، اجرای حکم یا پیگیری پرونده کاملاً بی‌اعتنا باشند.

وی در پایان به عموم شهروندان توصیه کرد: تحت هیچ شرایطی کدهای دریافتی از طریق پیامک (کدهای فعال‌سازی یا رمزهای یکبار مصرف) را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند. در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند تا از وقوع جرایم احتمالی پیشگیری شود.